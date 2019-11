Antioquia ajusta sus arcos

Luis Hernando pulido

Presidente Liga de Arquería

“Nuestra intención es hacer bien las cosas. No tenemos disculpas, nos dieron lo que pedimos para hacer una preparación completa y esperamos responder. Desde 2005 hasta la fecha, Antioquia no ha perdido un solo torneo de tiro con arco que ha disputado y con la ayuda de Dios este no será la excepción”.