Desorden en Liga lo pagan pugilistas

Antes de partir para Cartagena, la queja del técnico Abelardo Parra y los boxeadores era una sola: “nos abandonaron”.

Para el entrenador antioqueño han sido años en los que han padecido los rigores del olvido, situación que considera injusta, por ser una disciplina que le ha entregado bastante al Departamento.

“Los problemas administrativos de la Liga, que incluso estuvo desafiliada de la Federación, no han permitido que Indeportes nos ayude como debe ser y los que han pagado los platos rotos son los deportistas, que no han tenido la oportunidad de poder prepararse bien de cara a distintos eventos”, señala Abelardo.

Y, justamente, por falta de presupuesto no se pudo participar en varios campeonatos nacionales e incluso no se asistió a clasificatorios. “El que no podamos tener un equipo completo en Bolívar (Juegos Nacionales) se debe a la desorganización reinante en la Liga. No se puede atentar de esta forma contra una disciplina que lo único que ha hecho es dar excelentes boxeadores y de talla olímpica”, advierte.

Para Parra, el boxeo en Antioquia ya no es solo Urabá, pues está regado por toda la región, “estamos parados en una mina de oro, pero la vamos a dejar perder”.

Quien lleva más de 30 años como entrenador del Departamento, no ve, de momento, una solución, pero pide que no sean los boxeadores y los entrenadores los que tengan que cargar con el desorden administrativo de la jerarca.

“Entendemos que Indeportes no entregue recursos para el boxeo por no cumplir con los reglamentos, pero tiene que haber una solución, que la dirigencia se toque o se aleje si es que no es capaz” .