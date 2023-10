Medallista de oro en halterofilia en Sídney-2000 y actualmente investigada por la fiscalía por presunta contratación irregular, Urrutia modificó la forma con la que el gobierno entregaba recursos a los aspirantes a ir a los Juegos Olímpicos, una iniciativa que según las denuncias derivó en que el dinero no llegara.

También podrá celebrar si araña preseas en el ciclismo, un deporte en el que no encuentra un recambio a la generación de Rigoberto Urán y Nairo Quintana, y si Íngrit Valencia (bronce en Río-2016) y Yuberjen Martínez (plata en las mismas justas) hacen quedar en alto su boxeo.

Aún más si el taekwondista Miguel Ángel Trejos propina los golpes certeros para escalar al podio y si la bicampeona olímpica Mariana Pajón ratifica ser la ‘reina del BMX’ a sus 31 años.

La pedalista es una de las principales críticas de la gestión de la exministra Urrutia.

Previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de mediados de ese año, Pajón aseguró que estaba financiando de su bolsillo los gastos de preparación.

“No puedo quedarme esperando qué pasa en el Ministerio y perder el cupo (a Olímpicos). He sido responsable con los recursos que he ganado en mi carrera y no quiero imaginar lo que está pasando otros deportistas”, se quejó en una entrevista con Caracol Radio.