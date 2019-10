Colombia, por un salto olímpico de 1.60 metros

Durante los pasados Juegos Panamericanos de Lima, el ecuestre de Colombia consiguió una casilla individual (nominal) para estar presente en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio- 2020. Fue ganada por Juan Manuel Gallego al ubicarse en el décimo puesto.

Mañana, el país podría entregar otra gran noticia si consigue el cupo por equipos en las pruebas de salto en la Copa de Naciones que se cumple en Barcelona, España.

Carlos y René López, Juan Manuel Gallego y Nicolás Toro clasificaron a esa instancia final al ubicarse cuartos en las eliminatorias con presencia de 18 países y de los cuales avanzaron ocho. Seis de ellos irán a Olímpicos, cinco están fijos: Bélgica, Alemania, Suecia, Escocia y Francia. La casilla pendiente la librarán Colombia, Italia e Irlanda.

“Es la primera vez que logramos estar en esta fase y con la posibilidad de ganar un tiquete a Tokio, dijo Diego Vallejo, presidente de la Federación Ecuestre.

“Hay mucho optimismo, porque en las eliminatorias estuvimos por encima de ellos y el grupo que tenemos es de mucha experiencia. Además, este año contratamos un técnico francés muy bueno, Hervé Godignon, quien ha sido nueve veces campeón de olimpiadas con Francia”, contó Vallejo.

“En gran medida me siento colombiano porque soy parte del equipo, por supuesto que soy francés y me alegro de sus victorias, pero estar detrás de estos países en desarrollo me hace feliz por clasificar sorpresivamente, sin que nadie sepa cómo, y decir: ¡aquí estamos!”, le dijo Godignon a EFE.

Para el presidente de Fedecuestre, “lo más importante es que hacemos historia. Nuestros representantes tienen estos días para llegar en las mejores condiciones. Acá es fundamental el rendimiento de ambos, caballo y jinete. Estoy muy seguro de poder conseguir esta clasificación”. Según Vallejo, Colombia ha progresado tanto que es el segundo país en Latinoamérica, después de Brasil.

“Fue un sueño estar en Barcelona, lo logré gracias al apoyo de los propietarios y la familia. Soy un enfermo de lo que hago, tengo una enorme pasión. Mi cabeza está puesta al 100 % en los caballos”, apuntó Nicolás Toro (27 años), quien lleva una década viviendo y entrenando en Europa.