Deportes de playa abren espacios en Suramérica

Con una delegación de 70 deportistas, Colombia afrontará su cuarta participación en los Juegos Suramericanos de Playa, que este año se realizarán en la ciudad de Rosario, Argentina.

Será la representación más amplia que hasta ahora el país haya llevado a este evento ya que en la edición de 2014 cumplida en Vargas, Venezuela, se acudió con 45 atletas. Pese a esta cifra, Colombia solo actuará en nueve, de 14 disciplinas en competencia (ver listado), desde el 14 al 23 de este mes.

Paulo César Villar, jefe de Misión, explica que la ausencia de atletas en otros deportes se debe a la falta de desarrollo de estos en el país, por lo que en las disciplinas en las que van a incursionar se enfocarán en acumular el mayor número de medallas.

“Vamos con la expectativa de duplicar el número de medallas que ganamos en Venezuela (cinco oros, un plata y tres bronces), queremos un oro, siete de plata y siete de bronce”, indica Villar, quien añade que la reducción en el número de preseas doradas se debe a que en muchos de los deportes no estarán sus representantes de élite.

“Eso no quiere decir que no llevemos una delegación competitiva, sí lo es, este es el relevo generacional y esta será su primera gran prueba”, dice el Jefe de Misión.

Pero, ¿cómo entender que un país con 3.200 kilómetros de playas (1.300 en el litoral pacífico y 1.900 en el mar Caribe) no sea potencia en estos deportes?

Villar expresa que el país aún carece de formación en estas zonas del país, este argumento lo avala el número de deportistas de la delegación que provienen de regiones con salida al mar: 6 de Bolívar, 2 de Magdalena y 2 más de San Andrés. Otros departamentos con este privilegio como Antioquia y Valle aportan un número significativo de deportistas, 16 y 15, respectivamente. Sin embargo, pocos son de municipios cercanos al mar.

El directivo señala que la carencia de torneos y circuitos que masifiquen estas disciplinas ha impedido que se desarrollen en las regiones donde tienen las condiciones para practicarlo.

“En Colombia solo se han realizado tres eventos de playa que son los Nacionales de Mar y Playa (San Andrés 2013, Cartagena 2015 y Tumaco 2017) pero no han sido fructíferos en la consolidación de las disciplinas porque no hay más campeonatos”, comenta él y agrega que es por eso que “las expectativas de medallas en los juegos son inferiores, y por eso no participamos en todos los deportes”.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina invitó al director de Coldeportes, Ernesto Lucena, a impulsar estas justas para que en un futuro, no muy lejano, estas regiones sean la base de las selecciones que participan en las justas.