El Panamericano mueve ilusiones

Literalmente, este martes no se podía caminar por el Parque del Ajedrez y el coliseo Rodrigo Pérez Castro (tenis de mesa), sedes del décimo Panamericano escolar del deporte ciencia en Medellín.

A los 536 participantes provenientes de 15 países se sumaron los papás, familiares y aficionados que hicieron presencia en la primera jornada.

A los organizadores les tocó “correr” para que la programación no se retrasara, pues la masiva respuesta del público sobrepasó las expectativas. A las 9:30 a.m. el árbitro principal del certamen, Norvey Rodríguez, les dijo a los ajedrecistas que estaban sentados en las mesas que se dieran la mano y, a renglón seguido, los que tenían las piezas blancas hicieron el primer movimiento.

“Sentimos una envidia sana de ver este espectáculo tan hermoso, en un escenario bonito que pocos países lo tienen y una acogida tan grande a nivel de la competición. Estas son las cosas que hay que copiar”, comentó César Ruiz, entrenador de la Escuela Nacional de Ajedrez en Ecuador.

Ese país trajo una delegación conformada por 55 tableros, que busca algunos de los doce cupos que se entregarán para el Mundial de Perú, que se realizará en mayo.

Gana experiencia

Una de sus figuras es Matías Guerrero, actual subcampeón panamericano en la categoría sub-10 y quien aspira a ser primero en sub-11, división en la que actúa en Medellín.

“Estoy muy contento de estar en la ciudad representando a mi país, y por dejar en alto el ajedrez como lo hice el año pasado en Venezuela, donde quedé segundo en sub-10”.

A sus 10 años, y como todo ajedrecista, su objetivo es ser Gran Maestro. Aseguró que en esta disciplina ha encontrado una gran motivación para su vida personal. “El ajedrez me ha ayudado a ser un buen estudiante, me motiva para salir adelante en todo lo que me propongo y para conseguir compañeros en los torneos a los que asisto”.

Colombia es el segundo país que conoce gracias al deporte y su mayor ilusión es alcanzar una buena actuación para que el premio de conocer más a Medellín, que les prometió su entrenador, se haga realidad. “El torneo termina el 18, pero si nos va bien, nos llevan a conocer varios sitios de esta capital. No hemos salido todavía, pero nos dijeron que es muy bonita. Ojalá nos saquen a pasear. De momento, estamos concentrados en el campeonato”.

Matías tuvo buen inicio al ganarle en la primera partida al colombiano Juan Vásquez. Como él, todos aspiran a cumplir con sus ilusiones de clasificar al Mundial, lograr alguna norma o estar en el podio .