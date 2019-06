El riesgo, pasión sobre ruedas

Quieren acabar con el estigma de que los practicantes de las modalidades extremas son vagos, drogadictos y locos.

Prueba de ello es que Lina Yara, Sirley Tabares, Felipe Marín, Diego Posada, Hugo Fernando Monsalve y Juan David Agudelo, los antioqueños que hacen parte de la Selección Colombia que estará en los Juegos Mundiales (5-10 de julio), son profesionales o están cursando los últimos semestres de sus carreras.

Hugo Fernando se graduará de abogado. “La mayoría de los que estamos dedicados al inline down hill estudiamos y estamos en este deporte porque fuimos patinadores de carreras. Pero la pasión por el vértigo, la adrenalina y la velocidad nos llevó a explorar esta modalidad que nos ha permitido viajar por el mundo”.

Igual pensamiento tiene Lina, quien después de 13 años dedicados al patinaje artístico, abandonó esta modalidad por lesiones. No obstante, el amor por los patines la llevó a probar esta disciplina extrema. “Lo empecé a practicar como un hobbie, me gusta la adrenalina del descenso”. Y pese a algunas caídas, como una que sufrió en la vía del túnel de Occidente y le reportó raspones en todo el cuerpo, no desistió. “Le tomé más cariño y lo empecé a hacer de manera profesional, con las protecciones adecuadas”.