Tablero ciencia prepara choque de generaciones

Con 43 años, Johann Echavarría es el más veterano de los participantes en el Nacional de ajedrez. Esa experiencia tratará de que juegue a su favor frente a la juventud de los restantes participantes.

En El Bagre, sede del evento, Echavarría, el único representante de Antioquia, se medirá a los mejores ajedrecistas del país, que buscarán cupo a la Olimpiada Mundial a efectuarse en agosto del próximo año en Khanty Mansiysk, Rusia.

“Soy el más veterano de los inscritos, pero voy a aprovechar mi experiencia para salirle adelante a la juventud. Estoy consciente que enfrentaré a los mejores tableros del país, pero llevo un mes preparándome para aspirar a uno de los cuatro cupos disponibles para la Olimpiada”, dice Echavarría.

Él ya tuvo la oportunidad de representar al país en un certamen de esta clase. Fue en Estambul en 2000, solo que estuvo varios años alejado del deporte en los que se dedicó a su trabajo. Es ingeniero de Sistemas y hace un año retomó la actividad en esta disciplina.

“Por cuestiones de trabajo no hubo continuidad en el ajedrez, pero figuro con el menor elo (puntaje internacional) de los participantes: 2.323, pero he venido cogiendo de nuevo el mejor nivel y eso me da tranquilidad”, cuenta Echavarría.

El cupo lo consiguió en el tercer clasificatorio que se realizó en Cartagena, donde en la final se enfrentó al venezolano Rafael Felipe Prasca, quien representa a Risaralda y quienrecién enfrentó al excampeón mundial Magnus Carlsen. “Me preparé viendo la partida que jugó Prasca ante Carlsen y me sirvió mucho pues no me ganó fácil. Es un jugador de muchas condiciones y favorito a ganar en El Bagre”.