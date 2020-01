“La perseverancia ha sido una de mis virtudes”: Eléider Álvarez

Eléider Álvarez transmite confianza, motivación y deseo de triunfo. Además, cuando se le pregunta por el oponente de hoy muestra respeto.

Tras casi un año sin competir, al perder por decisión unánime ante el ruso Sergey Kovalev el 2 de febrero en Frisco, Texas, EE.UU., y que le significó ceder el título de la Organización Mundial del peso semipesado, el antioqueño se siente fuerte para volver a imponer su talento en el ring.

Este sábado, en el Turning Stone Resort & Casino, Verona, EE.UU., frente al estadounidense Michael Aaron Seals (24 triunfos, 18 nocauts, 2 derrotas), el nacido en Apartadó hace 35 años buscará retornar a la senda de la victoria después del buen tiempo de descanso, en el que se recuperó de un desgarro del talón del pie izquierdo durante un entrenamiento y previo al combate con Kovalev.

Álvarez y Seals se enfrentarán por el título semipesado continental vacante del Consejo Mundial de Boxeo.

En charla con EL COLOMBIANO, “Tormenta”, como apodan a Eléider, dice que los trabajos de preparación lo llenan de esperanza.

Se le siente un aire de orgullo para encarar este reto...

“Mucho, porque hace cerca de un año que no peleo, y empezar el 2020 con un combate de esta envergadura, y más que se transmitirá por Espn, es una motivación porque deseo que mi gente me vuelva a ver”.

¿Cómo se siente con la preparación que hizo?

“Feliz, pues gracias a Dios no tuve ninguna lesión, y el peso, que es uno de los principales enemigos, está bien (175 libras, es decir, unos 80 kilos)”.

¿Qué fue lo más duro que vivió durante el último año?

“La derrota contra Kovalev, saber que las cosas no salieron como se planearon. Y, luego, que mi regreso se truncara por la lesión que tuve. Esperaba estar de vuelta en junio, no se pudo, y cuando la molestia desapareció me dieron algunas peleas pero los adversarios, a las semanas, dijeron que no. Lo difícil es que seas bueno y que la gente no quiera enfrentarte”.

¿Cómo se fortaleció para olvidar el trago amargo del traspié ante Kovalev?

“Las derrotas también ayudan, y esa fue una. Mi orgullo y cabeza dura es lo que me permiten continuar. No siempre se tiene una buena noche. La gente no sabe lo que pasó dos semanas antes en el campo de entrenamiento. Eso solo lo conoce mi equipo y somos conscientes de lo que sucedió”.

¿Cree que esa lesión fue el motivo para no tener mejor rendimiento ante el ruso?

“No le echo la culpa, porque esta se pudo manejar. Hubo otras cosas que pasaron pero tampoco me voy a referir a ellas. Son detalles personales, el tiempo me dará la razón”.

¿Qué aprendió en este tiempo de “descanso”?

“Seguí a la espera de que me dieran una nueva oportunidad de estar en el ring, para demostrar que aún sigo siendo uno de los mejores 175 libras en el mundo. Siempre he tenido paciencia. Recuerdo que estuve tres años de aspirante obligatorio a título mundial y no me daban el chance, hasta que me llegó. La perseverancia ha sido una de mis virtudes y me tengo mucha confianza”.

De ganar este sábado la pelea lo podría llevar a combatir por un sitial en la cima mundial...

“Esa es una de las motivaciones. Ganando tendría de nuevo la posibilidad de coronarme campeón del mundo, entonces trabajo para recuperar el cinturón que perdí”.

Usted ha dicho que respeta a su oponente, aunque Michael Seals manifiesta que fue un gran error aceptarlo a él para su pelea de regreso, ¿qué opina de esto?

“Nunca hago caso a las declaraciones que hacen los otros boxeadores, pero si él lo manifestó es porque sabe lo que tiene. Es peligroso, y quizá por eso lo dice. Creo que será una buena pelea, él quiere ganarle a un pugilista de nombre como lo soy yo. Dijo que para él sería el combate de su vida y que para mí es otro más, pero se equivoca en ese sentido, aunque creo que es mejor que piense de esa manera para que se lleve una sorpresa”.

¿Qué le genera escuchar de Seals que usted ya tuvo su tiempo y ahora llega el de él?

“Es bueno que los oponentes piensen que uno está de salida porque se tuvo una sola derrota. Él es alguien experimentado y tiene que saber que no perdí con cualquiera, que lo hice ante quien, considero, sigue siendo el mejor 175 libras del mundo. También, que a Kovalev lo había vencido antes por la vía rápida”.

Seals es un gigante de 1.91 metros de estatura, ¿puede ser una desventaja para usted que mide 1.83?

“He enfrentado a boxeadores más altos que yo, como Danny McIntosh, Lucian Bute, Kovalev o Isaac Chilemba. No le veo ningún problema. Seals es un rival que se adapta a mi estilo, ya veremos qué pasa. Lo que deseo es darle un nuevo triunfo a Colombia y me preparé para lograrlo” .