“Relajarme sería imperdonable”: Bernardo Baloyes, mejor velocista de 200 mts

“Fue mágico, me generó alegría, y me dio a entender que necesito seguir entrenando más fuerte, que no debo parar, porque si lo hago no tendré mejores logros ni sacaré a mi familia adelante. Ganarles a esos buenos atletas me dio a entender que puedo estar entre los mejores del mundo”.

¿Cómo se las ha arreglado para entrenar en esta cuarentena?

“Para un velocista es complicado hacer los ejercicios en casa porque no se tienen los implementos que se requieren. Pero muchas veces, cuando se ha podido, he salido a la calle, con tapabocas y desinfectante, a realizar los diferentes trabajos. Esa, por varios días, sin perjudicar a nadie, con las precauciones del caso y teniendo cuidado de algunos carros, fue mi pista de alto rendimiento. Si bien no es lo mismo porque el pavimento maltrata mucho las rodillas, no llegaré a los escenarios, como decimos los atletas, con el estómago vacío”.