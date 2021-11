Con sus 2.08 metros de estatura y 36 años de edad, el bastquetbolista brasileño Hatila De Suoza Passos se estrenó en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia con Tigrillos de Antioquia, equipo con el que espera estar en la final de la competencia.

Este refuerzo de los paisas es admirador de Shaquille O'Neal y de Ben Wallace, de quienes destaca su agresividad para jugar, potencia y precisión.

Hatila, que también ha militado en las ligas de Venezuela, Uruguay, Brasil, Suiza, Argentina y República Dominicana, habló con este diario sobre el nivel que encontró en la Liga y sus expectativas.

En la última presentación, Tigrillos venció 74-68 a Búcaros y este martes (10:10 a.m.) se enfrenta a Sabios de Manizales en San Andrés, única sede del certamen.

Es su primera experiencia en Colombia, ¿cómo se dio su llegada a Tigrillos?

“Antes, en otros torneos, había tenido propuestas de varios equipos, pero los tiempos no me daban y no pude aceptar las ofertas. Ahora, con Tigrillos, todo se dio y estoy muy complacido de estar acá”.

¿Había sido dirigido por el técnico portugués Pedro Nuno Monteiro?

“Lo conocía como entrenador y sé algo de su tiempo como jugador, pero nunca había estado bajo su dirección, es un técnico con mucha experiencia y trayectoria”.

¿Cómo va la adaptación al nuevo grupo y al técnico?

“Fue fácil, me gusta Medellín y el grupo ha sido muy receptivo. Ya en San Andrés el tema del calor durante los partidos nos ha pesado bastante, el ambiente y la sensación térmica son impresionantes. El recibimiento del grupo fue bueno y con el paso de los entrenamientos y los juegos nos vamos conociendo más y comprendiendo mejor”.

¿Cómo ve el nivel del torneo colombiano?

“Es alto, fuerte, con jugadores de muchas condiciones, con buena talla, bastante técnica y potencia. Para los amantes del básquet es muy bueno porque pueden apreciar duelos de alto impacto y mucha calidad”.

¿Cómo analiza a los rivales en este campeonato?

“Hay equipos muy bien armados, con jugadores potentes, fuertes y algunos ya llevan tiempo jugando juntos, algo que les favorece. Por eso debemos entrenar fuerte para llegar a ese nivel y dar la pelea por el título”.

¿Cuáles son sus expectativas en esta Liga?

“A nivel individual, dar al máximo para el equipo. Y con el grupo, buscar lo más alto del podio, pues han tenido buena empatía y el nivel de los compañeros es bueno, así que entre más nos complementemos mejor porque vamos a buscar grandes objetivos”.

Hasta el momento, Tigrillos ha disputado cuatro encuentros en la Liga con un saldo de tres victorias y una derrota. El aporte de Hatila es de un promedio de 10.7 puntos, 8.7 rebotes, 0.3 asistencias y 26 minutos con 59 segundos de tiempo en la cancha