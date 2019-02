A Francisco Sanclemente se le eriza la piel cuando ve la carta de invitación de la Federación Mundial de Paratletismo para que intervenga en el Mundial de Maratón, en silla de ruedas, que se disputará en Londres el 28 de abril.

Y no es para menos, pues Francisco, patrocinado por el banco Bbva, será el único representante colombiano en el certamen.

Ese privilegio lo tuvo tras lograr, en la categoría T54 (persona con discapacidad en miembros inferiores), la marca mínima en Duluth, Estados Unidos, al registrar una hora, 32 minutos y 57 segundos.

“Representar a Colombia en un evento al que es tan difícil llegar y en el cual seré el primer nacional en mi categoría en hacerlo, me llena de orgullo y también de responsabilidad, pues no solo se trata de clasificar, también de hacer un buen papel”, dijo ayer el atleta de 30 años, y quien cuando tenía 18, una mielitis crónica (proceso de inflamación crónica de la médula espinal) hizo que, a partir de ese momento, sus piernas no se volvieran a mover. Eso sí, sus sueños en el deporte continuaron firmes.

“Colombia no tiene casi presencia en la élite mundial en estas pruebas de larga distancia, por lo que es un honor para mí estar ahí y servir de ejemplo, eso sí, dando gracias a todas las personas que me han apoyado para lograr mis metas”, agregó Sanclemente, quien además tiene como objetivo clasificar a los Paralímpicos de Tokio-2020 .