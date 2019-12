Guarne, entre arrojo y modestia

Pese a que no venía entrenando con el ritmo de hace unos años, Dumar Alcaraz no desentonó en el lanzamiento de jabalina, dándole a Itagüí el primer oro en el atletismo. El deportista de 25 años de edad ganó con una marca de 61,38 metros, registro que vio amenazado con el resultado de Cristian García, de Apartadó, quien se acercó con 60 m. “Es muy positivo lograr esta marca porque significa que la he mantenido a pesar de no entrenar mucho por mi trabajo”, contó.