Ciclo perfecto conducirá a Ingrit a Tokio

Por colprensa y redacción

Lima fue el escenario perfecto para la consolidación del boxeo, a nivel panamericano, de Colombia, con dos medallas de oro, ambas entregadas por sus peleadoras, dos platas y un bronce, en lo que se convierte en el mejor resultado en la historia de esta disciplina en Juegos Panamericanos.

Para empezar, el nombre de Ingrit Lorena Valencia. Es la primera de todos los tiempos en clasificar y ganar una medalla de Juegos Olímpicos (bronce de Río-2019) y, ahora, la primera en lograr el oro de unas justas continentales. A ella se suma la vallecaucana Jessica Paola Caicedo, que también subió a lo más alto del podio limeño.

La caucana es la primera deportista del país en seguir con ciclo olímpico dorado rumbo a Tokio-2020. Viene ganar Juegos Bolivarianos de Santa Marta-2017, Suramericanos de Cochabamba-2018 y Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla-2018.

“Quiero que siga así hasta Tokio, para eso me estoy preparando; clasificar a los Olímpicos es mi objetivo final y ganar el oro, claro está”, augura la pugilista. “Llevo el camino dorado, esperemos que Tokio no sea la excepción”, remata Ingrit, con seguridad.

El combate que le permitió ser campeona fue muy difícil, certifica Valencia, porque “Virginia es una deportista de alto nivel, pero hicimos la pelea que teníamos que hacer para que ganara la mejor y esa noche fui yo”, quien agradece a Dios por este nuevo logro, pues le permitió superar momentos de tensión previo el torneo.

“Hace tres meses tuve una cirugía en mi mano y no pensé que me fuera a recuperar, pero salí adelante con la ayuda de mis médicos, entrenadores, familia. A todas las personas que me apoyaron, mil gracias porque todo eso que hicieron por mí se convirtió en una medalla dorada”.

A los dos oros de Valencia y Caicedo, se suman las platas de Cristian Salcedo y Yuberjen Martínez, más el bronce de Yeni Arias. En Toronto-2015, el boxeo no accedió al oro