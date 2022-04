El campeón mundial de billar a tres bandas, Dingeman Jacobus Johannes Jaspers, más conocido como “Dick”, regresó a suelo antioqueño luego de ocho años.

En 2013 fue subcampeón de la Copa Mundo que se realizó en el coliseo Yesis Santos de Medellín y ahora asiste al Abierto Internacional del Club Master de Caldas que se realiza este fin de semana.

Los 27 títulos de copas del mundo y 5 mundiales, entre otros logros, dan cuenta de la calidad de este deportista que nació el 23 de julio de 1965 en Sint Willebrord, Países Bajos.

Empezó a jugar billar muy joven. “A los 8 años hice los primeros pinitos en un club de mi padre y mi abuelo donde también había una cafetería, cerca de la ciudad de Breda. (De Sint Willebrord se va en 14 minutos a Breda. Son 17.3 km.). Recuerdo que el taco era más grande que yo y jugaba en una mesa pequeña, y mis padres me aclararon que primero tenía que terminar mis estudios”.

¿Cómo continuó su camino a la élite de este deporte?

“Empecé como júnior y cada año iba elevando el nivel y las modalidades: libre, cuadro, una banda, siempre en mesa pequeña y paso a la mesa grande y me enfrento entonces a los mejores jugadores de Holanda en las tres bandas. Sigo escalando poco a poco y ya juego a nivel internacional”.

¿Cuántas veces ha venido a Colombia?

“Lo he visitado en nueve oportunidades y en Medellín he estados dos veces. Me siento muy bien acá. Es una ciudad acogedora, bonita y con un clima muy agradable y su progreso es notable. No hubiera podido venir a Medellín sin la colaboración brindada en todo momento por Mauricio Aguilar. Excelente anfitrión”.

¿Usted ha ganado torneos nacionales, copa europeas, 27 Copas del Mundo, 5 Mundiales e infinidad de torneos de todo tipo. De ellos ¿cuál considera el más difícil? ¿Cuál fue el más exigente?

“Sin duda alguna la Copa del Mundo de Ankara, en Turquía, cuando derroté por una carambola al coreano Haeng Jik Kim 50-49 y después contra el italiano Marco Zanetti para pasar a la final por el mismo marcador. Este torneo se jugó entre el 21 y el 27 de febrero de este año. Todos los campeonatos son difíciles, con muy buenos jugadores y sé que cada vez que juegue, siempre encontraré dificultades”.

Acaba de ganar en Las Vegas, Estados Unidos, otra Copa del Mundo al egipcio Sameh Sidhom 50-43 en 30 entradas y donde había jugado dos veces. ¿Estaba nervioso o incómodo?

“Un poco. Las bolas estaban muy lisas y por esa razón bastante resbalosas. Pero poco a poco me fui acomodando. Como dijiste, a la tercera fue la vencida porque ya había jugado dos veces en Las Vegas y nunca gané”. Era la primera vez que Sidhom jugaba la final de un gran torneo”.

¿Qué opina del billar colombiano? ¿Cree que algún día se ganará algo importante?

“El billar de acá es muy bueno. Tienen buen nivel y me han gustado mucho jugadores como Huberney Cataño, Alexander Salazar, José Juan García, Pedro González y Róbinson Morales, entre otros. Sé que Colombia tiene potencial para ganar un torneo mundial y sueño, de corazón, con ver a un colombiano triunfando en un torneo de esta naturaleza. Sería fantástico”.

Dos billaristas colombianos acaban de ser subcampeones de una Copa del Mundo por parejas, Pedro González y Huberney Cataño, ¿cree usted que este logro impulse el billar nuestro?

“Claro que sí, sin duda alguna. Ese es un buen paso para motivar aún más a aquellos que tengan el billar como deporte de altos logros. Sería fabuloso si llegan esos nuevos jugadores a la alta competencia. A nadie le gustaría ver ganar siempre a los mismos y si vienen personas nuevas uno como jugador, trata de mejorar. Yo ya he ganado muchas cosas pero tampoco es bueno ganar siempre porque a la gente le parece aburridor. Por ejemplo, si Nadal, Djokovic y Roger Federer siempre triunfan entonces se volvería monótono, porque siempre serían los mismos. Pero si vienen nuevos tenistas entonces la gente va a decir qué rico, esto es fabuloso. Y con esto me refiero a Colombia, porque si un colombiano gana pues la gente dirá qué maravilla y todo el mundo se pondría a aplaudir. Por eso cuando esto jugadores, de los que antes hablé, ganan un torneo, va a ser sensacional. Todos ellos son muy buenos y con seguridad tienen alguna vez qué romper la barrera”.

¿Jaspers, no teme que tanta viajera le dañe las relaciones familiares?

“Sí, ya mi relación con mi familia se dañó, pero ahora vivimos en armonía, como amigos y entiendo que fue difícil para ella, Andrea. Tengo dos hijos: René y Annet y a propósito, mi hijo no quiso ser billarista y ahora es reserva del equipo nacional de balonmano de Holanda. Es muy alto y muy buen jugador y se prepara para ser campeón”.

¿De tantas ciudades que conoce, ¿cuáles le han llamado la atención?

“Hay muchas y entre ellas están Tokio, Las Vegas, Estambul, Lima, Buenos Aires...”.

Entonces usted permanece todo el tiempo montado en un avión...

“No todo el tiempo, pero sí me toca viajar mucho”.

¿Cuando tiene vacaciones, o el deporte no se lo permite?

“Es muy difícil tener vacaciones, pero aprovecho en cada ciudad, cuando tengo tiempo, para recorrerla y conocerla, es muy agradable. Tengo, además, que estar pendiente de los calendarios internacionales y de Holanda para poder tomar tres o cuatro días libres. Durante la pandemia no se pudo hacer nada, ni jugar ni viajar. Fue muy duro para todos”.

*Colaboración especial

Traducción: Armando Ruiz Vásquez.