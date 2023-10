Kipchoge, que no compitió este domingo en Chicago (Illinois), y Kiptum nunca se han enfrentado y se anticipa que ambas superestrellas puedan protagonizar un duelo épico en los Juegos Olímpicos de París en 2024, donde Kipchoge aspira a un tercer título consecutivo.

El ex corredor, residente en Francia, conoció a Kiptum mientras se entrenaba en Kenia, según explicó el sábado a la AFP.

“Hacíamos sesiones de cuesta en el bosque cerca de su casa. Él era pequeño pero nos seguía, descalzo, después de cuidar de las cabras y las ovejas. Eso fue en 2013, en realidad aún no había empezado a correr” , relató Hakizimana.

“En 2020 la covid me encerró en Kenia, me quedé allí un año y le entrené en el bosque. Corrí con él y luego empezamos un programa de maratón en 2021”, explicó el preparador en la entrevista telefónica.

Mientras Kipchoge suele correr entre 180 y 220 kilómetros a la semana, Kiptum devora más de 250 km semanales, a veces más de 300, según su entrenador.

“A este ritmo, corre el riesgo de lesionarse y romperse”, reconoce. “Le he sugerido que afloje el ritmo, pero no quiere, me hablaba todo el tiempo del récord del mundo”.

- Hassan firma el segundo mejor tiempo -

En la mañana del domingo, más de 47.000 corredores tomaron la salida en la edición 45 del maratón de Chicago, una de las seis grandes pruebas del calendario mundial junto a Berlín, Londres, Tokio, Nueva York y Boston.