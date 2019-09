Leidy, amor eterno con la Maratón de Medellín

Hace ocho años la atleta Leidy Tobón viajó desde su pueblo natal, La Ceja, con la intención de participar en la que, para ella, era la competencia más importante en el país, la Media Maratón de Medellín. Y fue amor a primera vista porque, en su debut, salió vencedora.

Para esta paisa este evento ha sido uno de sus más grandes éxitos deportivos.

“Fue mi estreno en media maratón, ganando la prueba. Ese triunfo me hizo enamorar de la carrera y de la distancia. Algo inolvidable”, dice Leidy.

Al año siguiente (2013) repitió victoria y en 2014 y 2015 fue segunda. Ella resalta que esta sea la única prueba que tiene avalada Colombia en la distancia y que cuenta con una gran organización.

Estuvo dos años por fuera de las competencias debido a una grave lesión en uno de los gemelos. En el 2017 volvió a correr y terminó tercera. Pero de nuevo, otro problema físico la alejó. En 2019 volvió de nuevo a las carreras calles.

“En el 2016 no pude competir, tampoco en el 2018. Regresé al atletismo este año y me he venido preparando, pensando principalmente en los Juegos Nacionales.

Los resultados en este período, corriendo en Cúcuta, Rionegro y La Ceja, me permitieron pensar en poder estar en la prueba que más me gusta, la Maratón Medellín”.

Reto personal

Tobón aparecerá en la distancia de 42k y su mayor ambición es estar por debajo de las dos horas y 50 minutos. Para pensar en subir al podio deberá estar por debajo de las 2:40. El año pasado la ganadora en damas fue la etiope Tiguist Ayanu con 2:39.04, seguida de la keniata Caroline Kiptoo (2:39.59) y la colombiana Sandra Rosas (2:41.32).

“Me he venido preparando muy fuerte, retomé las prácticas seriamente y la evolución ha sido grande, a tal punto que lo realizado en las últimas pruebas callejeras me permitieron tomar la decisión de estar el domingo. En los 21k he hecho 1:27 y 1:24”.

Todavía no ha llegado al límite en su proceso de recuperación, pero lo efectuado hasta el momento le permite pensar en una buena figuración.

“No estoy al ciento por ciento, pero me tengo mucha confianza y especialmente porque sé que de mi rendimiento este domingo depende mi participación en Juegos Nacionales con Antioquia”.

Su pelea por estar entre las tres primeras no será fácil, porque se encontrará con rivales de mucho peso a nivel internacional, además de las atletas de Colombia que son de alta capacidad.

La Maratón Medellín es una cita para atletas profesionales y aficionados locales, nacionales e internacionales, además de niños, jóvenes y adultos que quieran participar en las modalidades recreativas diseñadas.

Leidy estará con los profesionales y entre los más de 15 mil participantes que se esperan en la que se ha convertido en la carrera más importante del país y una de las más tradicionales y emblemáticas de Latinoamérica.