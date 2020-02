Cómo ser la Medellín olímpica

Con el aval y el respaldo de las entidades locales y nacionales, Medellín comienza a fortalecer su candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

Tras la reunión entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; el gerente de Indeportes, Sergio Roldán, la directora del Inder, Diana Toro y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, quedó en firme la postulación de la ciudad para las justas, por las que ya optó en 2018.

Ese camino recorrido, y ganado, hace unos años, llena de confianza a quienes van a emprender este nuevo proyecto; no obstante, deben tener en cuenta aspectos importantes sobre los cuales plantear la propuesta.

Tras el encuentro, el Gobernador dejó entrever cuáles serán los primeros lineamientos sobre los que se construiría la postulación.

“Estamos comprometidos con una candidatura seria, con infraestructura deportiva de primer nivel, movilidad sostenible y, ante todo, la hospitalidad de nuestra gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Puntos que hacen parte de las exigencias que valora la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI). Pero, hay otros asuntos a los que la ciudad debe prestarle atención para realizar el evento.

Uno de ellos tiene que ver con la percepción de seguridad que se tiene de Medellín, algo que pudo haber jugado en contra en la primera postulación.

“Lo que algunas personas nos dijeron es que a los miembros COI, no los tenía tranquilos las cifras de inseguridad que tenían de la ciudad y que, por ser un evento en el que compiten menores de edad, ellos consideraban que no era prudente traer los Juegos. No sé si fue cierta o no esa versión que se manejó”, señaló Medina a EL COLOMBIANO.

Juan Camilo Quintero, director de la candidatura para 2018, explicó que la propuesta en su momento se enfocó en la “capacidad de resiliencia que la ciudad tiene, en la transformación social y cultural por la que nos conocen fuera de nuestras fronteras, y en el respeto por la vida”, pero, al parecer, los argumentos no fueron suficientes.

Según una encuesta de percepción que la Secretaría de Seguridad de Medellín publicó en enero de 2019, el 40% de los ciudadanos de Medellín se siente inseguro, frente a 29% que considera que la ciudad es segura y un 21% que dice sentirse relativamente seguro, cifras que se deben revertir para la candidatura.

Así mismo, también se debe tener en cuenta la infraestructura deportiva con la que cuenta la ciudad, punto que para Mauricio Pinzón, subgerente de Altos Logros de Indeportes, es vital.

Medellín cuenta con 944 escenarios deportivos, 92 de ellos dedicados al alto rendimiento, una ventaja que tiene la ciudad.

“Para elegir la sede de los Olímpicos juveniles, el COI busca una ciudad que tenga una infraestructura lista, a la cual se le tengan que hacer inversiones mínimas y ese es el caso de Medellín, tenemos escenarios de primer nivel, además del espejo de agua del Oriente cercano (Guatapé) en el que se pueden llevar a cabo deportes náuticos”, explica Pinzón, quien hizo parte de la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Además de estos puntos vitales para construir una postulación, también hay ventajas y desventajas que deben potenciar y mejorar quienes impulsan esta nueva campaña. Estos son algunos .