Mariana Pajón pedalea por primer podio tras lesión

El 6 de mayo de 2018 ocurrió lo impensado. Durante la semifinal de la cuarta válida de la Copa Mundo de BMX en Papendal, Holanda, Mariana Pajón se fue al suelo, tras un choque con otra corredora.

“La caída fue con una holandesa, bajamos el partidor, más o menos íbamos a unos 55 kilómetros por hora. Ella me roza y me toca bajar el pie, porque me quedé sin frenos. Sentí que había pasado algo. Después me caí”, contó Mariana en su momento.

Luego vinieron las evaluaciones médicas y los resultado evidenciaron la gravedad de la lesión: rotura total del ligamento cruzado anterior y una rotura parcial del colateral medial, ambos de la pierna izquierda.

Mariana se perdió el Mundial de BMX en Azerbaiyán, los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y el circuito nacional.

Nueve meses después de extensas jornadas de recuperación, el periodo más largo fuera de competencia, la reina del bicicrós estás de pie y dispuesta a recuperar su trono en los Olímpicos de Tokio 2020, donde aspira sumar su tercera medalla dorada consecutiva.

El camino a ese hito comienza hoy en la pista de Campo Verde, en las rondas clasificatorias del Torneo Nacional de Paipa (Boyacá), a donde la antioqueña llegó acompañada de 161 corredores que representarán al departamento en la competencia.

Aunque Mariana viajó con la delegación y estaba inscrita, solo hasta ayer en la tarde se confirmó su participación en el evento.

“Muy contenta porque después de nueve meses ya estoy otra vez en las pistas. Estoy montando mucho más, aquí estoy para hacer lo que me gusta, para montar y ver qué sensaciones tengo”, dijo la bicicrosista, que será homenajeada antes de que salte a su lugar favorito, la pista.

E l Torneo de Paipa es clasificatorio al Mundial de la disciplina, que tendrá lugar en Bélgica en julio. Un triunfo será un buen arranque para Mariana camino a un nuevo júbilo olímpico.