Simone Biles: única, inteligente y talentosa

“Es mucho. A veces me pregunto cómo lo hago, me gustaría poder salir de mi cuerpo y verme con mis propios ojos”, se sorprende, mostrando su brillante sonrisa.

“Mis abuelos me salvaron”, afirmó sobre Nellie y Ron Biles , a los que considera sus padres y que cambiaron el destino de su vida, adoptándola, junto a su hermana pequeña, mientras que los otros dos fueron a casa de más miembros de la familia.

Boorman se trasladó a Florida y la texana de adopción comenzó a entrenar con los franceses Laurent Landi y Cécile Canqueteau-Landi, tras tomarse un año postolímpico sabático.

En enero de 2018 Biles reveló otra herida íntima: formó parte de las más de 200 víctimas de Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional estadounidense condenado por todas estas agresiones sexuales cometidas durante dos decenios.

Después de romper su silencio, no dudó en denunciar públicamente la pasividad de las autoridades deportivas. “No es fácil regresar a un deporte, a una organización que te había dejado tirada”, señaló en el campeonato de Estados Unidos el año pasado.

“Esta experiencia horrible no me define. Soy mucho más que eso. Soy única, inteligente, talentosa, motivada y apasionada. Me prometí que mi historia sería mucho más grande que eso”, escribió en la época.

Cerrado el capítulo de los Mundiales, “a un 99,9%”, dijo el sábado, a Biles le queda el último capítulo de su destino de leyenda: Los Juegos de Tokio-2020 en diez meses .