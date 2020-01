Nicolás Robledo muestra experiencia en el Dakar

Los pilotos colombianos se mostraron veloces y competitivos en el Roar Before the Rolex 24 At Daytona, certamen que se disputó entre el viernes y domingo en el Daytona International Speedway, y el cual sirvió como entrenamiento previo a una de las pruebas de resistencia más importante del mundo, las 24 Horas de Daytona, que se cumplirán entre 25 y 26 de enero. Ayer, en la sexta práctica, Juan Pablo Montoya, en la categoría DPi (Daytona Prototype international) y a bordo del Acura #6, se ubicó segundo. Su compañero Ricky Taylor impuso récord con una vuelta al circuito de 3.56 millas en 1.33,617.

Por su parte, Juan Diego Piedrahíta terminó en la quinta casilla; mientras que la bogotana Tatiana Calderón, en la clase GTD (Gran Turismo Daytona), finalizó sexta en compañía de Bia Figueiredo, Katherine Legge y Christina Nielsen.