Prueba superada y a pensar en Tokio

Esta es una de las disciplinas en las que se tenía gran interés, sobre todo por las ausencias de Fernando Gaviria y Fabián Puerta, medallistas dorados de Toronto-2015 que no iban a estar en Lima defendiendo sus preseas. A pesar de esto el país sumó oros con Martha Bayona y Kevin Santiago Quintero, en la modalidad del keirin. El caleño que corre para la Liga de Antioquia era consciente de su responsabilidad y por ello tuvo una preparación ardua, lo que le permitió lograr el objetivo. Bayona, también de la liga antioqueña, fue una de las mujeres destacadas del país al sumar oro, plata y bronce.

Deportes como levantamiento de pesas, golf, tenis y gimnasia bajaron en su producción en relación con lo que vivió el país en Toronto 2015. Los halteros sumaron 5 oros, pero en las justas de Canadá habían sido dominadores con 8, lo cual representó un déficit con las medallas que no pudieron alcanzar Óscar Figueroa y Leidy Solís, por lesión.

Más la que dejó de ganar Luis Javier Mosquera. En el golf, se pasó de tres oros a un bronce debido a la renovación que se dio en la lista de competidores, mientras que el tenis de campo pasó en blanco y no pudo defender el oro alcanzado en el individual femenino. Finalmente, en la gimnasia, que sintió la ausencia por lesión de Jossimar Calvo, el país no ganó ninguna preseas doradas. El cucuteño había logrado tres en Toronto.