Regresa a Medellín la adrenalina de las artes marciales mixtas

· Pelea estelar: Santiago Herrera (Colombia) vs. Raúl Castillo (Venezuela) categoría peso ligero (70 kg).

· Co-estelar: Esteban Rave (Medellín) vs. por definir.

· Otros combates: Danny Puente (Venezuela) vs. Sebastián Ríos (Colombia); Camilo Castillo (Medellín) vs. Carlos “El Ruso” (Barranquilla); Zamir Cataño (Colombia) vs. Álex Berteloot (Francia); Julio “Kimbo” (Colombia) vs. Wílmer Romero (Venezuela); Gabriel Jaime Villegas (Medellín) vs. José David Puerto (Bogotá); Luis Piñango (Venezuela) vs. Julián “El Niño” Gómez (Colombia); Fredy Marín (Medellín) vs. Amisadai Sepúlveda (Barranquilla); Jhonny “El Samurai” (Medellín) vs. Carlos Montañez (B/manga); Emanuel Escobar (Medellín) vs. Iván Londoño (Medellín); Mateo Ramos (Medellín) vs Mateo Hwarangdo (Medellín).