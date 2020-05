Reto para la habilidad de María Clara

Aprendió de los errores del pasado

Durante la conversación con el medallista olímpico, la atleta antioqueña María Clara Ceballos se lamentó de no haber podido asistir a los Crossfit Games después de dar positivo en una prueba de antidopaje. Ella reveló que sí consumió una sustancia no permitida, pero que lo hizo por error y por estar mal asesorada. Esa situación, dijo, le enseñó a creer más en sus habilidades.



No se rajó en el desafío de responder en sentadillas

El desafío que le puso Carlos Mario Oquendo durante la conversación fue que respondiera a distintas preguntas iniciando su respuesta con una misma letra, pero que además lo hiciera en posición de sentadillas, la antioqueña fue muy ocurrente y sus respuestas cómicas. Sin embargo, superó el reto respondiendo a todas las inquietudes de Oquendo y el público.



Disfruta al máximo la faceta de mamá

La deportista indicó que de a poco ha regresado a los entrenamientos y guarda todavía la ilusión de asistir a los Crossfit Games, así sea en la categoría máster. Sin embargo, contó que está feliz en sus labores de madre con su bebé Vicente y que también era un sueño que tenía, el cual cree le llegó en el momento correcto.