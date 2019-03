Sabina, a 30 días de su mayor desafío

Cada vez más cerca de cumplir su sueño. Así se encuentra la peleadora antioqueña Sabina Mazo que se enfoca en el próximo 30 de marzo, cuando enfrente a la ucraniana Maryna Moroz, el día que debutará en la gran carpa de las artes marciales mixtas, la UFC (Ultimate Fighting Championship).

“Estoy muy enfocada, entrenando duro y orgullosa de ser la primera colombiana en la UFC. Será una pelea igual de importante a todas las demás y otro escalón en mi carrera”.

Todos los días en su cuenta de Instagram (@sabinamazo) se le puede ver entrenando para lo que será este reto, hasta ahora, el mayor de su carrera.

Ella misma explica cómo realiza su preparación. “Las jornadas son largas, en la mañana usualmente hago algún ejercicio cardiovascular, luego voy a la academia a entrenar; son, más o menos, de tres a cuatro sesiones por día, entre seis o 7 horas”.

También relata el trabajo que viene haciendo con uno de sus entrenadores, Rafael Cordeiro, quien es un leyenda de las artes marciales mixtas. “Él es mi maestro acá en Estados Unidos y es quien traza mis planes de entrenamiento”.

Respecto a su nutrición, también le ha puesto un especial cuidado. “Tengo un nutricionista que me ha acompañado ya en varias peleas. Me siento fuerte y saludable”.

Está feliz por la elección de su rival, de quien dice puede dar un gran espectáculo junto a ella. Moroz es una artista marcial que cuenta con un récord de 8 combates ganados y tres derrotas. Su debut fue en 2015 y en 2018 disputó un título mundial que perdió en la división paja (105 libras -49 kilos-) con Angela Hill (EE. UU.).

“Mi idea es dar lo mejor de mí y acabar la pelea antes para no llegar a la decisión de los jueces. Quiero mostrar lo que he mejorado desde la pelea pasada, me he solidificado en todos los aspectos, en el combate en piso, en lucha, la pegada. Así que llegaré muy completa a mi debut en UFC”.

La antioqueña dice que duerme entre 7 y 8 horas y hace algunas siestas en el día, y que tampoco abandona sus estudios. “Sigo con mi carrera de Nutrición y continúo las clases en línea”.

Así que Sabina asume este desafío con la seriedad que merece y con la convicción de que, al ser la primera mujer colombiana en llegar al máximo escenario de las artes marciales mixtas, dejará en alto el nombre del país.