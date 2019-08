Sabina está en recta final de su segunda pelea UFC

La frase “Perder es ganar un poco”, que hizo famosa el técnico de fútbol Francisco “Pacho” Maturana se acomoda, como anillo al dedo, a la peleadora antioqueña Sabina Mazo, quien después de venir invicta en las peleas previas que tuvo en su debut en UFC, cayó ante la ucraniana Maryna Moroz.

Esa derrota le sirvió para fortalecerse, entrenar más duro y estar mejor preparada para el combate que sostendrá este sábado frente a la estadounidense Shana Dobson.

Será su segunda pelea en la máxima categoría de las artes marciales mixtas y está ávida por lograr su primera victoria.

“Todo está listo, esta semana solo se hacen unos ajustes en el peso, evalúo varias técnicas y con la mente puesta en el combate”, indicó Sabina.

Dice que saldrá enfocada en lo que sabe y dejando todo en el octágono. “Quiero salir a hacer mi trabajo y ganar, para eso me he mentalizado. Estar en la UFC es algo por lo que trabajé durante años. Me siento bien y bastante concentrada en el objetivo”.

Sobre la preparación cuenta que ha sido extenuante, puliéndose en otros estilos de pelea. “Le he dado muy duro a la lucha, el muay thai, el acondicionamiento físico (...) Seguí mejorando mi boxeo y también poniéndole mucha atención a técnicas de protección y la nutrición”, apuntó.

Sabina indica que se siente en gran estado de forma y cree que su contendora se acomoda bien a sus cualidades: “Estoy fuerte para esta pelea y ante una contrincante ideal porque su estilo de pelea va a permitir que haya un buen espectáculo. Estoy ansiosa por darlo todo y que sea una gran pelea”.

A su rival la apodan “El Peligro” y tiene un registro de 3 victorias y 2 derrotas. Es de ascendencia jamaiquina y lleva más de un año sin que le programen una pelea. La última fue el 11 de abril de 2018.

Ella habló en la previa a este combate para la página especializada de artes marciales mixtas MMA junkie y aseguró que el llegar con un bajo perfil a este pleito le puede convenir.

“Desde que se anunció la pelea me han tratado como ‘la próxima rival de Sabina Mazo’. Quiero que la gente hable de mí después del pleito, que se den cuenta que estoy mejorando a diario y convirtiéndome en una peleadora más completa”.

El escenario del evento UFC-241 será el Honda Center, de Anaheim, California, Estados Unidos, y la pelea central será entre los norteamericanos Daniel Ryan Cormier y Stipe Miocic.