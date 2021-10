Este boxeador también quiere ser veterinario. En su natal Apartadó

se la rebusca los fines de semana.

El antioqueño Sebastián David Moreno Mena tiene una combinación bastante exótica, su potencia física contrasta con su nobleza y tranquilidad fuera del ring. Este joven, nacido en Apartadó hace 18 años y amante de los animales, sueña con ser veterinario y medallista olímpico. Por eso, pese a las dificultades, no ha tirado la toalla y sigue firme en sus entrenamientos, “comiendo golpes”, mientras adquiere la destreza y la técnica que este deporte le exige para derrumbar rivales. Inquieto por el deporte, lo ve como una opción para alcanzar metas. Comenzó en el atletismo con las pruebas de lanzamiento de jabalina y bala, luego se pasó unos meses al rugby (por pura curiosidad), pero finalmente se inclinó por el boxeo, inspirado por su hermano mayor. “En la casa mi hermano me decía que el boxeo no era para mí, además cuando uno empieza recibe muchos golpes porque no sabe nada de defensa, de cómo ubicarse y cómo esquivarlos. A

pesar de eso me gustó y empecé a entrenar”, menciona mientras continúa con

sus trabajos con la Selección Colombia que está concentrada en Bogotá. El frío de la capital le ha pegado duro, pero no se desanima. Todos los días se levanta dándose ánimos, sabe que su perseverancia lo puede llevar lejos y llega al cuadrilátero a dar lo mejor. Los Juegos Intercolegiados Súperate fueron su plataforma de lanzamiento y estuvo en dos ediciones. Aunque en la primera fueron más los golpes que recibió que lo que pudo demostrar, perseveró y repitió participación. En la división de los 75 kilogramos fue campeón nacional en 2019, así empezó a abrir puertas. Gracias a ese título fue llamado a la selección nacional, en la que arrancó un proceso nada fácil, pero que lo tiene ilusionado por sus vivencias: salir de Apartadó, conocer otras ciudades, países, culturas y lugares en los que jamás pensó estar.

Academia, de la mano

Actualmente cursa el grado noveno en el colegio San Pedro Claver de Apartadó. Le toca combinar estudio con viajes, concentraciones y competencias, pero no desiste, pues su meta es terminar el colegio, ser campeón en boxeo y obtener una beca para estudiar Veterinaria, otra de sus pasiones. Sebastián ama las aves y por eso en casa lo esperan sus pericos australianos, a los que cuida con devoción. “Tenía cuatro y con tantos viajes no he podido estar pendiente, y dos se fueron, solo me quedaron un macho y una hembra; espero que pronto se reproduzcan”. El púgil tiene claros sus objetivos. Mientras logra el apoyo económico por su desempeño deportivo, se rebusca la vida. Cuando está en Apartadó, además de estudiar y ayudar en casa, los fines de semana trabaja como ayudante de construcción o lavando carros. “Ya uno con 18 años debe empezar a aportar a la casa o rebuscarse, por eso busco qué hacer, a veces me resultan carros o motos para lavar, en otras me toca ir a cargar bultos, cemento y todo lo que me pongan a hacer, es duro, pero así me levanto mi plata para mis cosas”.

