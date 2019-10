“Siempre he estado listo para representar al país”

Tranquilo y a la expectativa de poder aportar su experiencia y profesionalismo. Esas son las sensaciones que envuelven al antioqueño Alejandro González luego de ser incluido, en medio de polémica, en el equipo colombiano que afrontará, el próximo mes, las finales de la Copa Davis en Madrid, España.

El jugador de 30 años de edad ha sido respetuoso desde el primer momento de las decisiones tomadas por el capitán, Pablo González, pero se muestra contento de integrar el grupo que viajará a Madrid para el certamen, del 18 al 24 de noviembre.

“Estoy feliz con la decisión que se replantearon el capitán y la Federación, yo creo que es algo por lo que he venido trabajando hace muchos años. Siempre me he sentido parte de este equipo y he estado listo para representar a Colombia en este tipo de competencias”, dijo el deportista que ha disputado ocho series de la Davis.

González, quien entra en reemplazo de Nicolás Mejía, desafectado en los últimos días, será la quinta raqueta del equipo, teniendo por encima a Santiago Giraldo y Daniel Galán, por lo que no se sabe si jugará al menos un partido, pues su rol es secundario, es decir, lo llevan por si algún compañero se lesiona u ocurre alguna emergencia.

Aunque es consciente de que las opciones son limitadas, “Gonzo”, como se le conoce al tenista, manifiesta estar listo para actuar en el momento en que el grupo lo necesite.

“Si el capitán llegara a necesitar de mí en un punto, por mi nivel o porque alguno de los otros jugadores no puede afrontar algún partido de las series, estaré listo como pasó ante Brasil o como ha sucedido en otras confrontaciones en las cuales he aportado de la mejor forma”, concluyó.

Experiencia vs. presente

La inclusión del antioqueño en el elenco del que también harán parte los ganadores de Wimbledon y el US Open en dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ha generado controversia en el entorno de esta disciplina debido a la discreta temporada que está realizando luego de recuperarse de lesiones que, por momentos, lo han privado de ofrecer su mejor tenis.

La raqueta paisa se ubica en la posición 482 del ranquin ATP y esta temporada se ha enfocado en disputar torneos ITF y Challenger, en los que sus actuaciones más sobresalientes han sido los subcampeonatos en el M25 de Madrid y el M15 de Horgen, Suiza. González no gana un título desde octubre de 2014, cuando terminó campeón del Challenger de Córdoba, Argentina.

Pese a su presente, la Federación Colombiana de Tenis, a través de un comunicado, respaldó la inclusión del jugador teniendo como punto a favor su experiencia sobre los méritos deportivos.

“Basándose en la experiencia previa y manejo en situaciones definitivas para Colombia, se convoca a Alejandro González”, dice el comunicado.

Al respecto, el tenista indicó: “Para mí ha sido muy esperanzador. Las últimas semanas he sentido un poderío físico y mental muy bueno. He venido de menos a más y espero seguir dándolo todo para llegar a Madrid en las mejores condiciones” .