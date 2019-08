La colombiana que conduce autos modificados llega a Envigado

Llenarse las manos de grasa manipulando tubos y fierros, caminar en medio de neumáticos que superan su propia altura (1.70 metros) y maniobrar autos de 1.500 caballos de fuerza se le ha vuelto costumbre a Sonia Segura.

Desde hace nueve años, esta bogotana, productora de radio y televisión de profesión, le dedica todo su tiempo a los Monster Truck o camionetas gigantes, que generan todo un espectáculo al destruir carros a su paso.

Pero a pesar de la asombrosa escena, quien sorprende es ella que, con gran habilidad, es capaz de conducir estos autos a diestra y siniestra. Y es que Sonia, de 45 años de edad, es la única latinoamericana que se ha atrevido a explorar el inusual mundo de los carros modificados, actividad que la llena de orgullo.

“Siempre me han gustado los motores, inicié corriendo en piques, luego pasé al autódromo y luego, en un show en Bogotá hace nueve años, los pilotos que hacían parte del espectáculo me invitaron al montaje. Fue allí cuando vieron mi interés por los vehículos y me propusieron aprender a manejarlos”, cuenta.

Acoplarse no fue fácil, pues las dimensiones de los carros –5.3 metros de largo y 3 metros de ancho y alto– y el rugir de los motores, la abrumaron, pero la constancia la llevó a ganarse un espacio en grandes espectáculos.

Recuerda, con gracia, que hace cuatro años en Chile, tras su intervención, el público le coreaba que se quitara el casco para confirmar que era una mujer la que había manejado un jeep Wrangler de 1.300 caballos de fuerza. Se llevó la ovación de la afición tras confirmar que era la única dama en demoler carros a su antojo.

Desde ese momento se acostumbró a vivir rodeada de hombres y motores. Afirma que los estereotipos de género jamás han sido un obstáculo en una actividad dominada ampliamente por ellos.

“Fue un hombre quien me vendió mi primero auto –un Buick 1966–, otro me ayudó a arreglarlo, así ha sido la cadena de favores para llegar dónde estoy. Soy una mujer que se mueve más allá del capó para una foto. Soy de las que se llena las manos de grasa sin problema y sigo siendo tan femenina como todas, simplemente hago lo que me gusta”, comenta.

Al volante se ha ganado el respeto de pilotos locales y extranjeros, como Steve Hearley, estadounidense quien le dio su primera oportunidad de montarse en una Monster Truck; y Camilo Lopera, organizador de Bestial, el espectáculo extremo que los antioqueños podrán disfrutar este martes en el Polideportivo Sur de Envigado.

Sonia se presentará junto a otros 23 pilotos de freestyle motocross, BMX, roller y skate en una exhibición en la que realizarán acrobacias con las que esperan deslumbrar a los aficionados.

“Estarán, entre otros, (Sebastián) ‘Tatán’ Mejía y Marco “El Chino” González, que tienen preparado un gran show”, manifiesta Segura, quien agrega que el cierre, que estará a su cargo, será un acto “bestial” como el nombre del evento.

“Quienes vayan disfrutarán de la famosa pick up Godzilla, que en esta ocasión estrenará carrocería y deslumbrará con su imponente motor”.

Como en los espectáculos en los que se ha presentado en Perú, Chile, Curacao y en ciudades como Cali y Manizales, Sonia quiere dejar una osada impresión.