“Me encantaría seguir en la F2”: Tatiana

Tatiana Calderón no ha tenido una temporada fácil en su debut en Fórmula 2 (BWT Arden) debido a la renuncia del que iba a ser su ingeniero en los test de pretemporada. Ahora busca una nueva oportunidad y asegura, antes de viajar a Abu Dabi a la última carrera, que ha “aprendido mucho” y que le encantaría hacer otro año en la categoría.

¿Qué valoración hace de la temporada?

“Ha sido bastante dura en cuanto a resultados, y emocionalmente. También de mucho aprendizaje, sabía que la primera temporada en Fórmula 2 siempre es difícil porque son muchas cosas nuevas y, además, no había probado con el equipo hasta los test de invierno. No fue fácil entenderse con el equipo porque justo antes de los test renunció el que iba a ser mi ingeniero para toda la temporada y pusieron a alguien que no tenía experiencia en F2”.

¿Con qué se queda de lo que ha aprendido en esta primera campaña?

“Es muy especial cuando tienes la oportunidad de manejar un F1 este año, en Paul Ricard, un circuito tan diferente a México o Fiorano, donde había probado antes. Tener la oportunidad de trabajar con ingenieros de F1 me ayudó muchísimo para entender el impacto que tienen 5 grados de temperatura en un coche”.

¿Qué planes tiene para el próximo año?

“Están un poco en el aire. Obviamente me encantaría estar de nuevo en Fórmula 2 porque es un campeonato complejo en el que necesitas más de un año para poder demostrar lo que puedes hacer... Pero también es uno de los campeonatos más caros que hay. Estamos intentando juntar todo el presupuesto”.

Habla de otras categorías, ¿tiene alguna en mente?

“Las carreras de duración son muy interesantes. Las 24 Horas de LeMans es una de las que uno tiene que hacer, por lo menos, una vez en la vida, o las 24 Horas de Daytona. Tengo también un ojo puesto en Fórmula E, a ver si sale también una oportunidad”.

¿Siente frustración ?

“A veces ha sido difícil mantener la motivación y la cabeza arriba, tanto mía como del equipo cuando los resultados no están. Eso ha sido lo más duro de esta temporada”.

Antes de afrontar los planes para la nueva temporada llega Abu Dabi este fin de semana, un circuito que ya conoce. ¿Qué objetivo se pone para acabar el año con buen sabor de boca?

“Lo principal es disfrutar porque no sé si será mi última carrera en F2. Poder olvidarme de lo que pasó en la temporada e ir a un circuito que me gusta mucho, con carrera nocturna, e intentar poner un fin de semana limpio. No sé dónde estaremos, pero espero estar más cerca de los puntos”.