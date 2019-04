Tiger vuelve a ganar un Major después de 11 años

El estadounidense Tiger Woods ganó la edición 83 del Masters de Augusta y llegó a su título 15 de Grand Slam, para confirmar un épico regreso deportivo tras el escándalo y las lesiones que amenazaron la carrera del legendario golfista.

Woods, quien ayer comenzó la jornada dos golpes por detrás del italiano Francesco Molinari, terminó una ronda final de 70 impactos (-2) para un total de 275 (-13), uno sobre sus compatriotas Dustin Johnson, Xander Schauffele y Brooks Koepka.

Es la primera vez que Woods gana un Major sin tener la ventaja en los primeros 54 hoyos, y el Masters es su primer título importante desde el US Open 2008.

Woods completó una de las remontadas más increíbles en la historia del deporte, al imponerse en una espectacular jornada para capturar el Grand Slam número 15 de carrera. Con el triunfo, “el Tigre” terminó con una sequía de once años.

La superestrella estadounidense, de 43 años de edad, quien se sometió a una fusión espinal en 2017 por un dolor de espalda crónico que incluso amenazaba con afectar su vida de ciudadano corriente, finalmente regresó al primer plano golfístico al conquistar su primer título importante desde el Abierto de Estados Unidos de 2008.

Woods terminó una ronda final de dos bajo par (70 golpes) para acabar con 275 impactos (-13) y anotarse una victoria de un golpe sobre sus prinpales seguidores.

El estadounidense se llevó un premio 2,07 millones de dólares, volviendo a lucir la tradicional Chaqueta Verde que se les entrega a los ganadores en Augusta.

“Tirar la toalla nunca es parte de la ecuación. Hay que seguir luchando con los desafíos que tenemos cada día. Me sentía tan preparado antes de llegar aquí. Estaba empezando a mover la bola como sé que puedo hacerlo para ganar aquí. Me duele el cuerpo. Definitivamente lo he dado todo. Puedo asegurar que no voy a pegar una sola bola mañana”, dijo Woods.

También dijo que ha tenido “la fortuna” de conseguir ganar el Masters de Augusta de nuevo, desde 2005, cuando consiguió su anterior título: “es fantástico”, manifestó en medio de una gran euforia.