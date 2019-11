Wílder Posada rescató medalla en un opaco inicio de pesistas paisas

Invitada especial, Cartagena

En el arranque del levantamiento de pesas, el antioqueño Carlos Andrés Berna, quien aparecía como uno de los favoritos para quedarse con la medalla de oro, en los 55 kilogramos, no pudo superar a sus rivales, ya que falló en cinco de sus seis movimientos, perdiendo así cualquier opción de presea.

Los que si estuvieron muy acertados en sus movimientos fueron Jairo Luis García, de Bolívar, ganador de dos oros (arranque y total) y el tolimense Miguel Ángel Suárez, oro en el envión.

El paisa Wílder Alejandro Posada, alcanzó la medalla de plata en el arranque y fue la única alegría que tuvo la Selección verdiblanca en el inicio de las pesas.

Sobre el resultado alcanzado Posada afirmó que “el cambio de división nos afectó mucho, he estado con una dieta llena de vegetales y carne para poder estar en el peso ideal, pero la verdad la alta temperatura también me afectó bastante y he bajado como tres kilos, lo que me hizo perder potencia para la prueba”.

Al consultarle por sus rivales, Posada admitió que al deportista de Bolívar lo tenían referenciado y que, a pesar de haber intentado con un peso alto para igualarlo, no habían podido llevar a cabo su propósito y de ahí que haya sido flojo el resultado. Además reconoció que se vieron sorprendidos por la potencia que mostró el pesista de Tolima, quien se quedó con el oro en el envión.

En las siguientes jornadas, la delegación espera aumentar su producción para aportar más alegrías al medallero .