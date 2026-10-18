Los ‘locos’ que aman el descenso en patines ya tienen a Colombia como potencia mundial

En 2019, cuando el patinador antioqueño Diego Posada ganó la medalla de oro en los World Roller Games, en Barcelona, España, en la prueba de inline downhill, muchos conocieron esta disciplina, que practican hombres y mujeres en sectores como la vía a Las Palmas, el Túnel de Occidente o La Catedral, en Envigado, en descensos en los que superan los 100 kilómetros por hora.
Algunos los califican de “locos” y tal vez sí tienen algo de eso, porque descender a esa velocidad sobre sus patines en línea no es algo que cualquiera se atreva a hacer.
Pero todo ha sido un proceso de mucha constancia. Posada y Carlos Quiroga fueron los primeros. Cuando el segundo regresó al país en 2016, habló con el antioqueño y así fue como el bogotano y el paisa empezaron a impulsar esta modalidad, que en Europa ya era sensación.
De esta manera, se inició el movimiento del inline downhill en Antioquia y ahora, una década después, la comunidad de esta disciplina en Medellín y el Área Metropolitana es tan grande que ya fue reconocida como la quinta modalidad de la Liga Antioqueña de Patinaje.
Julián Osorno, presidente de la Liga, confirmó que, tras la vinculación de los clubes Canariam y Urakanes Bello, ambos con la modalidad de inline downhill, se abrió el espacio para esta disciplina. Esperan que la comunidad integrada en Inline Downhill Antioquia empiece a crear más clubes que se afilien, pues ahora la idea es tener más eventos regionales y nacionales para seguir impulsando esta modalidad en el país, teniendo en cuenta que en Paraguay obtuvo muy buenos resultados.
Sobre la presencia de antioqueños en los World Skate Games, Osorno confirmó que fueron cuatro en patinaje de carreras, ocho en patinaje artístico, once en hockey sobre patines, dos en skateboarding y once en inline downhill.