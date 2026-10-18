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Prográmese, este lunes y martes Paisas recibe a Sabios en la Universidad de Medellín

El cuadro que dirige Juan Manuel Nardini cierra su fase de grupo en la Liga local y viaja a Brasil para la Liga Sudamericana.

  • El sanandresano Michael Jackson fue el mejor de Paisas en su visita a Toros del Valle. FOTO CORTESÍA DPB
    El sanandresano Michael Jackson fue el mejor de Paisas en su visita a Toros del Valle. FOTO CORTESÍA DPB
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 55 minutos
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Paisas, que dirige el argentino Juan Manuel Nardini, regresa a casa. Este lunes y martes jugará en el coliseo de la Universidad de Medellín ante Sabios de Manizales, en busca de confirmarse en el liderato.

Tras dos caídas en Cali ante Toros del Valle, con marcadores de 91-89 y 78-74, y el lucimiento del sanandresano Michael Jackson, quien marcó 32 puntos en el último encuentro, Paisas tiene que pasar la página y buscar mayor efectividad en los lanzamientos y más presión para recuperar el balón, si quiere apostar por el título de la Liga.

En los duelos disputados en Cali, el cuadro antioqueño no contó con un buen rendimiento de los norteamericanos Charles García y Jamel Gurley Artis, quienes siguen en deuda, pues se esperaba mucho más de ellos para la competencia local. Mientras que los colombianos Jackson y Roque sí aportaron canastas y buen juego, el primero marcó 19 y 32 puntos, respectivamente, y el barranquillero alcanzó 14 puntos en cada jornada, para que Paisas llegara a un registro de siete victorias y tres derrotas, todas ante Toros.

Con diez juegos disputados, Paisas es líder con 17 puntos, seguido de Toros, con 15. Los antioqueños cerrarán su participación en la fase de grupos esta semana ante Sabios, mientras que el equipo de Cali aún tiene por disputar cuatro encuentros. Hay que recordar que el primero de la fase de grupos avanzará directamente a la semifinal, mientras que el segundo tendrá que jugar un repechaje para buscar la clasificación a esa instancia. Con 870 puntos convertidos y 714 recibidos, Paisas tiene un promedio de 87 puntos por partido y recibe 71,4 por juego.

En la Conferencia B es líder con 17 puntos, seguido de Toros, con 15; Caribbean, con 12, y Sabios, con 10. Este último aún tiene pendientes los duelos ante Paisas y Toros, respectivamente, mientras que a los del Valle también les falta la doble confrontación en casa ante Caribbean.

Viajan a la cita internacional

Tras los juegos de este lunes (8:30 p.m.) y martes (6:30 p.m.), ante Sabios, en el coliseo de la Universidad de Medellín, el quinteto antioqueño viajará a Río de Janeiro, Brasil, ya que desde este viernes 23 de octubre tendrá que afrontar la Liga Sudamericana de Baloncesto, en la que tendrá como rivales a Flamengo (23), Defensor Sporting (24 de octubre) y Oberá (25).

En la página oficial de la Liga Sudamericana, en la nómina de Paisas aparece una cara nueva para la afición antioqueña: se trata del brasileño Víctor Clemente Bafutto, quien con 28 años, y una estatura de 2,09 metros, se desempeña en la posición de ala-pívot. Junto a él aparecen los colombianos Michael Jackson, Romario Roque, David Ojeda, José Lozano, Andrés Millán y Steven Sanabria. También están los norteamericanos Charles García y Jamel Gurley Artis, junto al dominicano Giovanni Cordero.

En la Liga Sudamericana, los dos primeros de cada grupo pasarán a los cuartos de final, en los que se cruzarán los grupos. Los clasificados de los grupos A y B conformarán el grupo E, y los que avancen de los grupos C y D constituirán el grupo F.

De cada grupo continuarán en competencia los dos mejores equipos, que avanzarán a la fase final, el Final Four.

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