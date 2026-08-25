Pogacar atacó a 50 kilómetros, ganó en Andorra y se consolidó como líder de la Vuelta a España

Tadej Pogacar no esperó a que la Vuelta a España-2026 avanzara hasta sus jornadas decisivas para mostrar sus intenciones. El esloveno protagonizó este martes una exhibición en los Pirineos, atacó a unos 50 kilómetros de la meta y terminó en solitario la cuarta etapa, disputada sobre 104,8 kilómetros con salida y llegada en Andorra la Vella. ¿Sentenciaría ya la carrera a su favor?

El corredor del UAE Team Emirates-XRG aprovechó la primera gran jornada de montaña de la ronda ibérica para marcar diferencias enormes respecto a varios de sus principales rivales. Su movimiento se produjo en la subida a la Collada de Beixalís, donde impuso un ritmo que únicamente Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) pudo seguir durante un tramo. Después, el esloveno se marchó en solitario y convirtió la jornada en una demostración de poder. En sí buscará llevar hasta Granada, cuando termine la carrera el 13 de septiembre, el maillot rojo de líder. Ya suma cuatro días con él.

Pogacar cruzó la meta con una ventaja cercana a los tres minutos sobre sus perseguidores. El belga Jarno Widar (Lotto Intermarché), de 20 años y una de las jóvenes figuras del pelotón, terminó segundo, mientras que el austriaco Gall ocupó la tercera posición, ambos a 2.39 minutos.

La diferencia conseguida en Andorra permitió al líder reforzar considerablemente el maillot rojo y dejar a sus principales adversarios ante la necesidad de buscar una respuesta en las próximas jornadas.

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El resultado adquiere todavía mayor dimensión por el contexto de la carrera. La tercera etapa, que debía terminar en Font Romeu el lunes, fue cancelada debido a una fuerte granizada en los Pirineos franceses cuando faltaban alrededor de 15 kilómetros para la llegada. La organización decidió no adjudicar ganador ni tiempos de etapa, por lo que Pogacar conservó el liderato que había conseguido en la contrarreloj inaugural de Mónaco.

El esloveno, ganador de cinco Tours de Francia y del Giro de Italia, busca ahora completar la colección de grandes rondas con el título de la Vuelta, una carrera que todavía no figura en su palmarés. Su actuación en Andorra refuerza esa aspiración, aunque el propio desarrollo de la competición aconseja prudencia: quedan 17 etapas y el recorrido incluye seis jornadas de montaña, además de finales exigentes como el Alto de Aitana y el Collado del Alguacil.

“Estoy muy feliz por esta nueva victoria. Quería probar sensaciones y, por fortuna, todo salió como estaba planeado. De cara al final nunca se sabe lo que pueda pasar, pero esperamos tener el control frente a los demás rivales; tenemos un gran equipo para lograrlo”, señaló Pogacar luego de la jornada.

Para los colombianos, Harold Tejada volvió a ser el mejor ubicado en la etapa y mantiene su presencia entre los corredores destacados de la clasificación general. El huilense, integrante del XDS Astana Team, afrontará ahora una carrera diferente, pues las diferencias abiertas por Pogacar obligan a los demás aspirantes a replantear sus estrategias.

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Richard Carapaz, uno de los hombres llamados a disputar la clasificación general, también salió bien parado dentro del grupo de favoritos, aunque el golpe de Pogacar fue considerable. El ecuatoriano, que es protegido por el colombiano Juan Felipe Rodríguez en el EF Education, fue octavo, a 2.57, y deberá intentar recortar terreno en las próximas fracciones de montaña. En la general es sexto, a 3.50. Tejada es 14°, a 5.30.

La quinta etapa se disputará este miércoles entre Falset, Costa Daurada, y Roquetes, Terres de l’Ebre, sobre 173,3 kilómetros. La organización la clasifica como una jornada ondulada, con el puerto de Paüls, de tercera categoría, situado a unos 25 kilómetros de la llegada.

Será una jornada muy distinta a la de Andorra y, en principio, más favorable para una escapada o para los velocistas que logren superar las dificultades del recorrido.

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