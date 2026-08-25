Se posesiona el contralor Laverde: “No puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan en los bolsillos de unos pocos”

Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió este martes 25 de agosto como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La ceremonia se realizó en La Dorada, Caldas, municipio del que es oriundo y desde donde planteó las principales líneas que, según anunció, marcarán su gestión al frente del organismo de control fiscal. Uno de los mensajes centrales de su discurso estuvo relacionado con la corrupción y la pérdida de recursos públicos. Laverde aseguró que Colombia no puede seguir tolerando que cerca de $50 billones al año se extravíen en los “laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”.

El nuevo contralor sostuvo que esos recursos representan oportunidades que el país deja de aprovechar para construir colegios, hospitales, vías y otras obras necesarias para las comunidades.

Una Contraloría que se adelante a los riesgos

Laverde también anunció un cambio en la manera de ejercer el control fiscal. Su apuesta es pasar de una vigilancia que actúa cuando los recursos ya fueron comprometidos a un modelo que permita identificar riesgos de manera anticipada. “Seremos una Contraloría predictiva, tecnológica, descentralizada y firme”, afirmó durante su posesión. En esa línea, anunció el uso de analítica avanzada de datos, inteligencia artificial y auditorías en tiempo real para detectar posibles irregularidades antes de que los recursos públicos sean desviados o las obras terminen convertidas en los llamados “elefantes blancos”.

El funcionario cuestionó precisamente la lógica de llegar a revisar una obra cuando el daño ya está hecho. “Dejaremos atrás el control posterior de ir a tomarle la foto al elefante blanco cuando el cemento ya se destruyó y los recursos ya se esfumaron”, aseguró.

“Defenderé el patrimonio de Colombia”