Rafael Nadal, el siempre rival de Roger Federer sobre las canchas de tenis, calificó este jueves como un día triste para el deporte blanco. El suizo, 20 veces campeón de Grand Slam se retiró a sus 41 años luego de batallar con una lesión.

“Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, escribió Rafa Nadal.

El español Nadal y el suizo Federer fueron los eternos rivales de esta era del deporte blanco. Se enfrentaron en 40 ocasiones: en 24 de ellas ganó “Rafa” y Federer se quedó con 16. Ambos ostentan el récord histórico de enfrentarse más veces en las finales del Grand Slam (9).

Federer puso fin a una carrera deportiva de 24 años en la que cosechó 20 títulos de Grand Slam y se consagró –junto a Rafael Nadal (22) y Novak Djokovic (21)– en el top tres de los históricos del tenis mundial. El deportista se despidió luego de intentar reponerse de una lesión en su rodilla.

“Como muchos saben, los últimos tres años me han presentado retos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a competir de forma completa, pero conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y el mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años”, dijo Federer en una carta pública. De inmediato, los mensajes en los que ovacionaron su carrera no se hicieron esperar.

Desde la ATP, organismo rector del tenis masculino, calificaron a Federer, quien obtuvo 1.251 victorias en su carrera, como el hombre que “cambió el deporte”.

“El impacto de Roger en el tenis y el legado que construyó son imposibles de exagerar. Atrajo a millones de admiradores al juego. Encabezó una increíble nueva era de crecimiento y elevó la popularidad de nuestro deporte. Pocos atletas han trascendido de esa manera”, expresó el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi.