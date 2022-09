“Seguiré jugando tenis en el futuro, por su puesto, pero ya no en Grand Slam o en el ATP Tour. Es la decisión más agridulce porque extrañaré todo lo que el tour me ha dado . Al mismo tiempo, hay mucho que celebrar”, dijo.

La última competición de alto nivel de Federer será en la Copa Laver de Londres, torneo que se realizará entre el 23 y 25 de septiembre. Federer, con 20 títulos de Grand Slam, comparte junto al serbio Novak Djokovic (21) y Rafael Nadal (22) el top tres de los históricos del tenis mundial.

En la carta de cuatro páginas, el tenista hizo una reflexión sobre su estado de salud y fue honesto al comunicar que después de las lesiones que ha sufrido en los últimos años entendió las señales de su cuerpo.

“Como muchos saben, los últimos tres años me han presentado retos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a competir de forma completa, pero conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y el mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años”, aseguró.

En la que ya se entiende como una despedida definitiva de las canchas de ladrillo, el suizo agradeció a de manera especial a sus seguidores. “El tenis me ha tratado más generosamente de lo que alguna vez soñé y sé que debo reconocer cuando es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, dijo.

Federer sufrió una lesión en su rodilla derecha después de competir en Wimbledon 2021. El suizo emitió, entonces, un comunicado en el que anunciaba su ausencia de los juegos olímpicos de Tokio 2021. Estuvo un año fuera de competencias. Regresó para el torneo de Basilea (Suiza) en abril de este año.