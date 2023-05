En una entrevista con el portal italiano ‘Corriere della Sera’, Novak, quien compite actualmente en el Masters de Roma, certamen en el que defiende el título, confesó que ser “amigos entre rivales no se puede”, aunque no significa ser enemigos.

Frente a Nadal, el serbio, de 36 años, afirmó. “Es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio incluso llegamos a irnos de cena juntos un par de veces. Pero la amistad con él ha sido imposible”.

No obstante, mostró su admiración por el español. “Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quién soy, sé que esto nos unirá para siempre, por lo tanto, siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos 15 años lo he visto más a él que a mi madre”.

Sobre Roger Federer, Djokovic indicó: “Siempre he tenido respeto por él, es uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él”.