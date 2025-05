Encontraron “vivo y bien” al exatleta paralímpico Sam Ruddock, quien había desaparecido en Las Vegas

Ruddock había viajado al país norteamericano para asistir a un evento de WrestleMania o lucha libre y no se tenían noticias de él desde el 16 de abril.

En un mensaje por Instagram, Hatton expresó su alivio: “Obviamente, necesito recibir más actualizaciones del estado, pero no me importa. Llevemos a ese niño a casa. Muchas gracias a todos los que me han escrito”.

Además, aseguró en el medio local The Independent que Ruddock se encuentra “vivo y bien” y que “actualmente está siendo atendido”, por las autoridades locales.