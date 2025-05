¿Quién es Sofía Cuartas? La joven voleibolista colombiana que fue subcampeona en Finlandia y compite en Medellín

En relación con sus vivencias en Europa, la deportista relató que ha sido uno de los grandes retos que ha tenido hasta el momento. Primero, porque es un país lejano, ubicado en el norte del Viejo Continente, donde hace demasiado frío. Segundo, fue una oportunidad retadora porque es una liga buena, y allí tuvo la opción de jugar en otra posición, pues toda la vida había actuado de opuesta. Allá lo hizo de punta.

“También me llamó mucho la atención que es una liga que no tiene límite de jugadoras extranjeras, entonces el nivel es muy alto. Me fue bien, el equipo venía de ser el último de la tabla y logramos ser subcampeonas”, agrega.

Entre lo que más destaca, “es que Finlandia es uno de los países más desarrollados del mundo, con un estilo de vida diferente, empezando porque llegué a estar a menos 25 grados de temperatura. Lo más difícil fue el clima. Con el idioma no tuve problemas, todo el tiempo hablé inglés, y con la alimentación tampoco, porque se alimentan con cosas muy básicas”.

Entre sus proyectos está seguir jugando en Europa; no en vano ha recibido ofertas de Suiza y Portugal, o seguir en Finlandia.