Thomas Cardona se prepara para grandes eventos del tenis

A sus 16 años, Thomas Cardona Herrera ya goza de respeto en el tenis de campo colombiano. Sus triunfos y títulos ante jugadores de más edad lo proyectan como una de las revelaciones de este deporte.

Auspiciado por H Sports Agency, el jugador de cachetes rojos y oriundo de la vereda El Colorado, de Guarne, se prepara para continuar dejando huella como en 2020, sin duda su mejor año competitivo.

El deportista de 1,69 m de estatura y 55 kilos de peso, fue protagonista de la gira de torneos ITF junior realizados en Colombia. Primero avanzó, contra todo pronóstico, a la final de la Parada grado 5 de Medellín y luego a los cuartos de final en la de Armenia, resultados que le permitieron un ascenso de más de mil casillas en el Escalafón Mundial juvenil. En este momento se instala entre los mejores 700 júnior del mundo en su categoría, posición que le permitirá acceder, de manera directa, a torneos de mayor envergadura.

Cardona evidenció a comienzos de la temporada pasada sus progresos al salir campeón de las Paradas Nacionales grado 2 en Antioquia y Valle jugando en una categoría superior (18 años).

Incluido en el Equipo Federación Colombiana de Tenis –Ministerio del Deporte, Thomas Cardona hace méritos para jugar el Mundial juvenil Grado A, que espera realizarse en Barranquilla los primeros meses de este año.

Considerado el mejor juvenil del tenis paisa, el deportista, que continúa su formación en Mac Tennis Academy, en los Estados Unidos gracias a una beca, habló del buen momento que atraviesa y de las aspiraciones que tiene.

¿Qué balance hace de su actuación en los torneos ITF de Colombia?

“Considero que mi actuación fue muy buena, no tanto por los resultados que obtuve sino por la manera en la que me sentí jugando luego de tanta para de torneos oficiales. Creo que estos resultados son un escalón de lo que puedo dar en el Tour ITF”.

¿Estos resultados cambian sus planes?

“Claro que sí, definitivamente me abrieron mucho la mente. Me di cuenta de que puedo estar a la altura de otros jugadores, por eso este año me enfocaré más en torneos ITF (Federación Internacional de Tenis) y UTR (Universal Tennis Rating)”.

¿Cómo vivió el tiempo de cuarentena al estar alejado de su familia?

“Me tocó pasarla y vivirla en Estados Unidos, en MAC Tennis Academy, ya que solo estuvimos como un mes parados en la casa, por lo tanto, no fue tan difícil para mí, ya que luego de ese mes pude continuar con mis entrenamientos normalmente y jugar algunos torneos UTR”.

¿Cómo se preparó durante ese tiempo?

“Aproveché que no habían muchos torneos para mejorar físicamente y centrarme en aspectos técnicos. Me enfoqué en mejorar el servicio y creo que me ha dado muy buenos resultados en los últimos certámenes disputados, tener un buen saque para mí es muy importante ya que no soy muy alto en comparación con otros jugadores”.

En ese sentido, ¿el receso por la pandemia afectó o benefició su proceso deportivo?

“La pandemia me benefició absolutamente. Tuve la suerte de no parar con mi proceso y así aprovechar para mejorar muchas cosas que creo que se vieron reflejadas en los torneos que disputé”.

¿Cómo planifica este 2021?

“El primer torneo que quiero jugar cuando empiece la temporada es el Grado A de Barranquilla, si consigo que me otorguen el Wild Card. Sin duda sería una de las mejores experiencias para mi carrera por el nivel que se refleja allí. Luego viajaré de nuevo a Estados Unidos por tres meses para seguir entrenando y compitiendo. Después regresaré a Colombia para prepararme de cara a las paradas de mitad de año en Medellín, Bogotá y Cali”.

¿Por qué cree que merece que le adjudiquen una tarjeta de invitación para el grado A en la ciudad de Barranquilla?

“Por mi desempeño en los torneos ITF y todo el crecimiento deportivo y personal vivido en el año atípico que acaba de terminar. Quiero tener esa oportunidad para seguir mejorando mi nivel y continuar creciendo”