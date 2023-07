En video: los goles de la victoria de River ante Colón que lo tienen a un paso del título en Argentina

River suma ahora 53 puntos y le sacó once de distancia a San Lorenzo (42’) , que más temprano empató 1-1 con Racing , cuando a ambos les faltan 12 puntos por delante en liza, y además le lleva doce puntos a Talleres (41’), que se mide este jueves con Sarmiento.

Incluso si no es campeón frente a San Lorenzo, River, dirigido por Martín Demichelis, tendrá tres ocasiones más para firmar la coronación, con dos partidos frente a Estudiantes y Racing en el Monumental –donde lleva nueve victorias consecutivas-, y una visita a Rosario Central, en los compromisos que le quedan por delante.

Con estos resultados, River estará en condiciones de ser campeón si Talleres no gana su partido del jueves y el sábado derrota a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro , en un duelo que asoma a todo o nada para el Ciclón, mientras que el Millonario llega con una diferencia enorme que puede aprovechar.

En Avellaneda, San Lorenzo no pudo con Racing , en un clásico picante, con una controvertida actuación del árbitro Hernán Mastrángelo , que omitió sancionar al menos un penal.

En el norte bonaerense, Banfield se llevó tres puntos valiosos de su excursión a Tigre, al que derrotó por 2-1 con un doblete de Juan Bisanz (29’ y 62’), mientras que Abel Luciatti (75’) descontó para el Matador, que arrastra un declive de cinco derrotas en sus últimos seis partidos, lo que ya generó el descontento de sus hinchas.

Rosario Central y Estudiantes empataron sin goles en un cotejo discreto, con un resultado que no le sirvió a ninguno, porque los dos llevan cuatro partidos sin ganar y extendieron su momento opaco en un cero que no se rompió ni siquiera de penal, ya que Mariano Andújar, arquero del Pincha, le atajó un tiro desde los once metros a Ignacio Malcorra (55).