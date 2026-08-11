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La Vuelta a Colombia sigue su recorrido pese a la tragedia, este martes la cuarta etapa se disputa entre Neiva e Ibagué

El corredor Wilmar Paredes es el líder de la competencia que terminará en Medellín, un circuito el próximo 16 de agosto.

  • El ciclista Wilmar Paredes es el líder de la Vuelta a Colombia que se disputa en la actualidad en el país. FOTO TOMADA @Vueltacolombia1
    El ciclista Wilmar Paredes es el líder de la Vuelta a Colombia que se disputa en la actualidad en el país. FOTO TOMADA @Vueltacolombia1
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó este martes que la Vuelta a Colombia Sistecrédito continúa su recorrido sin ninguna modificación y por ello, la cuarta etapa entre Neiva e Ibagué se cumplirá en su totalidad, pese a la emergencia que existe en el país tras el terremoto de este lunes.

En la comunicación publicada en sus redes sociales, la Fedeciclismo mencionó que “en coordinación con la organización de la carrera, ha mantenido contacto con las autoridades locales, organismos de tránsito y demás entidades competentes, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada”.

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La cuarta etapa sale de Neiva y va hasta Ibagué sobre 196,9 kilómetros, pero también desde la Federación se mencionó que, cada día se hará una reunión con el fin de establecer las condiciones de vías y estado general de los recorridos para definir si la fracción del siguiente día se puede disputar sin modificaciones.

En la misiva, la Fedeciclismo manifiesta que “debido a la situación generada por el movimiento sísmico registrado en el país, cada una de las etapas y sus respectivos recorridos están siendo evaluados de manera permanente junto con las autoridades de los municipios y departamentos involucrados, teniendo como prioridad la seguridad de los ciclistas, equipos, personal de la organización, autoridades, medios de comunicación y demás integrantes de la caravana”.

Vea también: Arranca la Vuelta a Colombia: 153 pedalistas desafían, desde este sábado, el terreno nacional

Resaltaron también que, “en caso de que las condiciones de seguridad, movilidad o infraestructura hagan necesario modificar, ajustar o cambiar alguno de los recorridos previstos para las próximas etapas, la Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 comunicarán oportunamente cualquier decisión a través de sus canales oficiales”.

Finalmente, mencionaron que “la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 continuará bajo un monitoreo permanente de sus recorridos y en coordinación con las autoridades, manteniendo como prioridad la seguridad de toda la caravana y de las comunidades por las que transita la carrera, y acompañando desde la organización las iniciativas de solidaridad que permitan brindar apoyo a quienes hoy más lo necesitan”.

La organización de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 expresa igualmente su solidaridad con las ciudades y municipios afectados por esta tragedia, así como con las familias que hoy enfrentan sus consecuencias.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se cancelará o modificará la Etapa 4 de la Vuelta a Colombia 2026 entre Neiva e Ibagué?
No, la Etapa 4 se disputará en su totalidad sobre el recorrido de 196,9 kilómetros trazado originalmente. La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que, tras evaluar la zona con las autoridades locales y de tránsito, las condiciones de seguridad para la jornada entre Neiva e Ibagué están garantizadas.
¿Por qué la Federación Colombiana de Ciclismo evalúa modificar las etapas de la Vuelta a Colombia 2026?
Las evaluaciones permanentes se realizan debido a la situación de emergencia y afectaciones viales causadas por un reciente movimiento sísmico registrado en el país. El monitoreo busca garantizar la seguridad vial e infraestructura antes de autorizar el paso de la caravana ciclística.
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