Era el mediodía de este jueves. El sol estaba picante. Nicolás Mejía, un bogotano de 23 años y quien hace parte de la nueva generación del tenis nacional, se sentó cerca de la zona mixta del ATP Jumbo Open Rionegro, que se juega en el Club Campestre Llanogrande. Lo hizo, con la amabilidad y buena energía que lo caracteriza, después de terminar su entrenamiento con Alejandro Falla, quien durante el segundo semestre del año lo acompañará, junto a Ricardo Sánchez del equipo Colsanitas, como sus asesores. Con una toalla del Roland Garros al lado y bajo la sombra de una carpa, Mejía habló con este diario. ¿Cómo se ha sentido esta semana jugando en Rionegro? “Bien, contento de jugar acá. La gente nos hace sentir como en casa y estoy muy agradecido con Alejo (Falla) por ayudarme en esta semana, que es la primera de varias en las que trabajaremos juntos”.

Este año ha sido bueno para usted, ¿qué ha hecho diferente? “He tenido un mejor orden en mi calendario de torneos. Esa ha sido la clave. Igual en el último mes y medio estuve un poco confundido si entraba o no a Wimbledon y tuve que hacer un par de cambios en la planeación. Lo más importante es no andar corriendo, buscando puntos. Eso ya lo hice y no dio frutos. Así que ahora soy consciente de que lo fundamental es enfocarse en el proceso y así llegarán los resultados”. ¿Cómo fue la experiencia de jugar su primer Roland Garros? “Espectacular hasta el último ‘tie break’ del partido. El tercer set se fue muy rápido e igual Federico Delnobis jugó muy bien. Sin embargo, fue una gran experiencia y la jugué con buen nivel”. ¿Cuál de los Grand Slam sueña con jugar y ganar? “Wimbledon es mi gran sueño. Ese es el torneo que me gustaría poder jugar y ganar. Ese objetivo lo tengo desde que era pequeño. Es el gran motor con el que uno se levanta todos los días, pero si sucede o no, eso lo dirá el tiempo. Lo más importante es hacer el esfuerzo, levantarse y tratar de hacer el máximo sacrificio todos los días”. ¿Cuáles son sus objetivos para el resto del año? “Terminar entre los 150 o 100 mejores del mundo. Es por lo que estoy trabajando en el corto plazo y estoy seguro de que lo puedo conseguir para mejorar mi calendario en 2024”.

¿Y la Copa Davis, que es un torneo en el que usted tiene un buen recuerdo? “Sí, tengo un recuerdo bonito de la serie de este año contra los británicos. Fue un torneo increíble. Lo único malo fue no sacar la victoria. No pudimos contar con Daniel Galán, que habría sido un buen aporte para nuestro equipo. Pero, en lo personal, fue la mejor experiencia de mi vida, tenía un estadio lleno, a favor nuestro. Es la mejor victoria que he conseguido. Ahora, nos queda esperar a que sea septiembre e ir a donde tengamos que jugar, que aún no sabemos, para sacar la victoria y luchar por conseguir un cupo para las finales pronto”. ¿Qué tan difícil es llegar al nivel tenístico en el que usted está? “No sé si sea muy difícil, pero lo que sí tengo claro es que si uno tiene un fuego y un deseo por dentro puede llegar muy lejos. No sé qué tan difícil sea llegar hasta donde estoy, pero he trabajado muy duro, como lo tiene que hacer un profesional del tenis para cumplir sus metas”.

¿Qué representa el tenis en su vida? “Es una profesión como cualquier otra, un estilo de vida y en la que si uno quiere ser bueno tiene que trabajar con mucha perseverancia y eso es todo. Tengo la suerte de que hago lo que más me gusta, además cuento con el respaldo de mi familia y empresas que me apoyan y eso es muy importante”.

Usted vive en Estados Unidos, ¿por qué migró a ese país? “Estoy ahora en Naples, Florida. Me fui para Estados Unidos porque allá vivía mi hermana y mi cuñado que son mis entrenadores desde los 12 años y también porque allá hay mucha más competencia. Hay torneos todas las semanas. Eso forjó mi espíritu competitivo y me ha ayudado mucho para lo que he logrado hasta el momento en mi carrera profesional”. ¿Por qué tomó la decisión de que sus familiares lo sigan entrenando? “Es importante que a uno lo entrene una persona que lo conozca. Eso lo tengo con Juan, con mi hermana (Gabriela fue tenista profesional). Ellos tienen mucha experiencia. Además, ellos son como unos padres para mí y pienso que es fundamental mantener un círculo pequeño y no recibir información de todos lados”.