A Larissa de Macedo Machado el mundo del entretenimiento la conoce como Anitta. En su casa, en el barrio en el que creció, con sus amigos, es Larissa, la joven que no salía para no gastar de más, que prefería jugar en la favela y estar con su familia, que ahorraba en una alcancía y que joven abrió una cuenta de ahorros sin pensar mucho en invertir, pero sí con la idea de hacer negocios.

Hacer parte de esta junta directiva es un trabajo que asume con convicción. “Crecí en un barrio de pocos recursos (favela) y entiendo bien las dificultades de los que no tienen mucho dinero. Hoy también conozco la otra cara de esa historia y por eso me encantan los desafíos y ser miembro de una junta directiva pues era algo en lo que nunca había pensado participar”.

“Me di cuenta que para alcanzar mis metas tenia que ir yo misma tras ellas”

“A pesar de todas las dificultades por las que atravesé, me di cuenta muy pronto de que para alcanzar todos mis objetivos y metas tenía que ir yo misma tras ellas”, y el viaje ha sido tan retador como gratificante. “Todo lo que he ganado durante mucho tiempo lo he invertido en mí. No sobraba nada pues todo era para realizar y financiar nuevos proyectos, cada vez más grandes y con mayor calidad de producción artística. Esto marcó la diferencia y abrió los ojos del público y del mercado”.

No necesita tener mercancía con su nombre, se han lanzado muchos que lo llevan, pero que son licencia de grandes marcas como Cheetos de PepsiCo, que firmó con Anitta un contrato de endorsement, es decir, en el que realizan publicidad con ella y productos de su marca. “Este modelo de negocio funciona para mí”.

“No se llega a ninguna parte solo”

La intérprete de éxitos como Paradinha, Bola rebola, Downtown al lado de J Balvin, Medicina, Veneno o Jacuzzi con la colombiana Greeicy, asegura que el mejor consejo que ha recibido como emprendedora es centrarse en ella misma y hacer algo diferente, pero “con calidad y sinceridad”. El mejor consejo que ella da es no rendirse, “sobre todo ante las primeras dificultades. Organícense, confíen y reúnan un equipo de profesionales muy bien calificados. No llegarán a ninguna parte solos”.