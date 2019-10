36.602.752 millones de ciudadanos, a votar

“Durante la jornada electoral no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente identificados”, dice el decreto.

Para que usted cuente con todos los recursos disponibles y no tenga ninguna excusa para no ejercer su derecho al voto, la Registraduría distribuyó 107.000 kit electorales en todo el territorio nacional.

Tenga en cuenta también que si usted es empleado, es estudiante o integra algún partido o movimiento, pudo ser seleccionado como jurado.

Puede verificar si fue elegido como jurado consultando en la oficina de Gestión Humana de su empresa, o digitando su número de cédula en la página Infovotantes.

Preste atención, porque no haber sido notificado previamente por la Registraduría no lo exime de cumplir su papel como jurado. De acuerdo con el Código Electoral, no asistir a la mesa asignada le puede acarrear multas de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, o incluso, destitución del cargo si usted es funcionario.