Alcaldía y Gobernación esquivas para el uribismo

No solo perdió Álvaro Uribe, también Sergio Fajardo , Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Es decir, para ganar la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia no es efectivo estar apadrinado por gamonales o dirigentes con alta favorabilidad.

Como hace cuatro años, el Centro Democrático vio como sus candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, quedaron segundos y se quedaron al borde del triunfo.

Aquella ocasión, Juan Carlos Vélez, el elegido del uribismo, quedó a 10.000 votos del ganador, Federico Gutiérrez. Andrés Guerra por su parte, sacó más de 600.000, pero fue superado por Luis Pérez en la Gobernación por más de 200.000 votos.

El piso 12 de la Alcaldía y la Gobernación parece estar negado para el uribismo. Para el Centro Democrático las elecciones locales eran claves para consolidar su proyecto político. Venían de grandes triunfos a nivel nacional con el Plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz, las elecciones al Congreso y la Presidencia.

Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que el Centro Democrático se confió y falló en su estrategia. “Quedó demostrada la importancia de las alianzas, sobre todo en el caso de la Gobernación. En varias regiones del departamento hicieron alianzas, pero no aquí”, aseguró.

“Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin”, escribió en su Twitter el expresidente Uribe tan pronto conoció los resultados no solo en Medellín, sino en Bogotá y en Cali. De hecho, en el Valle de Aburrá su partido solo ganó en Bello y en La Estrella con un coaval.

Ramos en su candidatura había sumado al Partido Mira, a los concejales liberales Aura Marleny Arcila y Fabio Rivera, a los Conservadores de Vida del senador Juan Diego Gómez, al senador del Partido de la U Juan Felipe Lemos, y al excandidato Jesús Aníbal Echeverri y otro senador conservador, Carlos Andrés Trujillo. Nada fue suficiente.

Guerra también recibió el respaldo de Mira y del Partido Aico, pero no pudo detener los múltiples coavales de Aníbal Gaviria y de su imagen como exalcalde y exgobernador.

Valencia no solo atribuye la derrota a la falta de alianzas, también a insistir en un discurso polarizante que no funciona a nivel local. “Eso es útil como lo han hecho a nivel nacional, con un eslogan fuerte y poner a la gente a favor de alguno. Pero en Medellín con tantos candidatos, varios que no quisieron unirse, no funciona la polarización. Uribe intentó meter a Quintero ahí, y aunque él tiene respaldo liberal, no cayó en las agresiones”. Para el analista, estos resultados son una muestra de que es posible acabar con la polarización en el país.

Restrepo agregó: “Para mí el mal gobierno de Duque afectó las elecciones regionales. El discurso uribista no pega a nivel local porque hay coyunturas diferentes. Uribe es Uribe y ninguno es capaz de convertirse en una figura como lo es él”.