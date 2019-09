Campaña contra la eficiente maquinaria liberal

Varias fuentes políticas y ciudadanas, explicaron el funcionamiento de una estructura que ha dado resultados. Funcionarios y contratistas –que son mayoría dentro de la administración– llevan más gente a las reuniones de campaña. Igual sucede con estudiantes becados por la Alcaldía.

Braulio Espinosa, el candidato del Partido Liberal, subrayó que “soy liberal, pero nunca me he sentado a esperar que la maquinaria resuelva mi futuro político. Llevo 20 años trabajando por Envigado, la he luchado en la calle. Si dependiera de la maquinaria, no estaría haciendo una campaña como la he hecho en 8 años”.

Braulio ha sido blanco de de ataques, a lo cual decidió darle la directriz a todo su equipo de no responder ni personalmente ni en redes sociales, para “hacer una campaña con altura”.