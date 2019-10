Campaña sucia contra Daniel Quintero en la disputa por la Alcaldía

Amenazas contra su vida, pasacalles con información falsa y una marcha de encapuchados con campaña negra en su contra son los tres ataques, durante los últimos días, que ha recibido el candidato a la Alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, quien invitó a hacer una campaña de ideas y no de ataques.

Atención: Hemos recibido nuevas amenazas. Hoy tuvimos que reforzar nuestras medidas de seguridad después de que la policía en Loreto detectara movimientos sospechosos que incluyeron la toma de fotos por parte de motorizados. Lo que no saben ellos es que Dios está con nosotros. pic.twitter.com/iAxhWxXv3f

De esta forma, Quintero lamentó y rechazó la situación, además recordó que su campaña se ha realizado con respeto. “Hago un llamado a dejar atrás los ataques, Medellín necesita unión y no división. No dejemos que los que los que nos han estado dividiendo por décadas vuelvan a hacerlo, yo le pido a la ciudadanía que rechacemos todos estos ataques en los que pretenden con mentiras ubicarnos en posiciones ideológicas que no compartimos”, puntualizó.

La candidata Beatriz Rave se sumo al rechazó del hecho e invitó a defender el respeto por la vida, la democracia y la paz. A ellos se sumaron distintas voces de solidaridad.